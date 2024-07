Cos'è la pastasciutta antifascista che nei prossimi giorni si mangerà anche in Brianza?

In Brianza ci si prepara a banchettare con la pastasciutta antifascista. Non si tratta di un nuovo brand di spaghetti, ma di un preciso evento storico che verrà rievocato proprio con quella pastasciutta che 81 anni fu protagonista.

Così che l’Anpi di Monza e Brianza ha deciso di organizzare nelle sue sezione la rievocazione di quel 25 luglio 1943 quando la famiglia Cervi che viveva a Campegine, piccolo comune in provincia di Reggio Emilia, alla notizia dell’arresto di Benito Mussolini decise di organizzare una grande festa in piazza, insieme a tutta la popolazione. “La famiglia Cervi si procurò farina, prese a credito burro e formaggio e dopo aver preparato chili di pasta da caricare sul carro, la portò in piazza a Campegine per distribuirla alla gente del paese – si legge sul sito dell’Anpi di Monza e Brianza -. Rinnoveremo anche da noi quella gioia mangiando pastasciutta e dando vita, idealmente, ad un'unica piazza: l'Italia che ripudia il fascismo e il razzismo e dice un sì forte, corale e diffuso per la difesa della Costituzione e alla democrazia nate dalla Resistenza”.

In Brianza sono state organizzate quattro “pastasciutte antifasciste”. A differenze della festa organizzata dalla famiglia Cervi non si banchetterà solo col primo e l’ingresso è a pagamento.

Il primo appuntamento è a Vimercate il 25 luglio alle 19.30 a Il Basel di Oreno. Il menù (da prenotare entro il 21 luglio inviando un’email a anpivimercate@gmail.com) comprende mezze penne al burro o al pomodoro, roast beef con patatine (oppure insalata caprese), anguria, acqua, vino e caffè. Il costo è di 18 euro.

Il 26 luglio alle 19 pastasciutta antifascista a Bellusco, nella mensa della scuola elementare Morante. Anche in questo caso bisogna prenotarsi (entro il 20 luglio inviando un’email a anpinnmo@tiscali.it). La quota di partecipazione è di 10 euro. L’evento è stato patrocinato dal Comune.

Il 27 luglio alle 19 pastasciutta antifascista a Bernareggio alla Casa del Popolo (via Montello). Il menù comprende pastasciutta in bianco, salumi con insalata, melone, dolce, caffè. Torta salata di verdure in alternativa. Il costo è di 18 euro. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio inviando un’email a info@anpi-sandropertini-mb.it

Infine il 27 luglio alle 20.30 pastasciutta antifascista anche a Macherio al circolo Arci (via Vittorio Veneto 46). Il menù prevede tris di bruschette, pastasciutta al burro e parmigiano (o in alternativa pomodoro e basilico), acqua, vino, torta e caffè. Il costo è di 15 euro per i tesserati Anpi e 20 euro per i non iscritti. Per prenotazioni entro il 24 luglio telefonare al numero 333.8035410.