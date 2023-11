A Monza cittadini impegnati a favore dei poveri e dell'ambiente

A Monza i cittadini saranno impegati a favore dei bisognosi e del decoro urbano.

L’amministrazione ha infatti siglato nei giorni scorsi tre nuovi patti di collaborazione con i cittadini che hanno manifestato la propria disponibilità a prendersi cura in forma condivisa di alcuni beni comuni urbani, rinnovando al contempo altri tre patti già esistenti. Le tre nuove attività contemplano aiuto alle persone in difficoltà economica, decoro urbano e gestione dell’area verde in via della Fortuna.

Tra le associazioni coinvolte con i nuovi patti, La Via della Felicità e la San Vincenzo cittadina hanno ricevuto dall’amministrazione una pergamena a riconoscimento di 6 anni di collaborazione tramite i patti triennali stipulati in precedenza. Salgono così a 34 i patti di collaborazione attualmente attivi, che coprono diversi ambiti tra cui la gestione del verde e di orti comunali alle aree cani ed il benessere degli animali, per arrivare a cultura, sport, sociale e attività per i giovani. In totale, coinvolgono in città quasi 3000 persone, tra cittadini attivi firmatari e beneficiari.

Sono stati rinnovati, invece, i patti con i centri diurni per disabili di via Gallarana e via Silva per le attività educative e con i Park Angel per la protezione e il decoro del verde dei Giardini del Parco di Monza.

I nuovi patti

Patto di collaborazione "Borgazzi, 37"- Luogo: Spazio 37, via Borgazzi,37 - Quartiere San Rocco - Obiettivo: fornire un supporto alle persone senza fissa dimora e alle persone in difficoltà economica. - Attività: collaborazione di due gruppi di volontari alla struttura di via Borgazzi 37 per l’accoglienza delle fasce più deboli della popolazione. I volontari si occuperanno in particolare del servizio di cambio abiti, lavanderia, affiancamento delle associazioni della rete Monza.Con per l’accoglienza notturna per i prossimi 3 anni Patto di collaborazione “La via della felicità si prende cura di Monza" - Luogo: varie zone della città - Storia del patto: il Gruppo Informale "La Via della felicità" ha già collaborato con l’amministrazione per sei anni con un patto che prevedeva la pulizia di varie zone della città. Con la nuova sottoscrizione i volontari, pur modificando il loro impegno, proseguono nella loro attività a favore della città - Obiettivo: contribuire al decoro cittadino, tutelando l’ambiente e sensibilizzando la cittadinanza alle tematiche di sostenibilità ambientale - Attività: pulizia e rimozione dei rifiuti e attività di segnalazione all’amministrazione comunale di eventuali anomalie riscontrate nel lavoro svolto, per i prossimi 3 anni Patto di Collaborazione "Coltiviamo amicizia.Orti San Vincenzo" - Luogo: area verde in via della Fortuna - Storia del patto: la Società San Vincenzo Dé Paoli ha collaborato per sei anni con un patto che prevedeva la gestione dell'area verde in via della Fortuna tramite la messa a disposizione a famiglie in difficoltà economica di un terreno da coltivare. - Obiettivo: gestire l’area pubblica in via della Fortuna a Monza mettendo a disposizione di famiglie in difficoltà economica un terreno da coltivare per poter goderne i frutti e contemporaneamente avere l’opportunità di socializzare con altre famiglie presenti sullo stesso territorio. - Attività: gestione degli orti messi a disposizione, manutenzione ordinaria dell’area nella quale sono stati realizzati gli orti, messa a dimora di alberi e arbusti e attività di collaborazione reciproca tra i cittadini attivi coinvolti. Il patto prevede anche l’organizzazione di momenti conviviali aperti alla cittadinanza per la preparazione ed il consumo condiviso dei prodotti raccolti, l’organizzazione, anche tramite la collaborazione con la Scuola Agraria del territorio, di un corso di formazione sulle colture degli orti e la biodiversità e l’organizzazione di laboratori sulle pratiche di orticoltura naturale e delle diverse tradizioni agricole ed alimentari, per i prossimi 3 anni -

I tre rinnovi

1. Patto di collaborazione "Cdd Gallarana - Luogo: Centro diurno disabili via Gallarana - Obiettivo: dato l’esito positivo dei primi tre anni di attività, il patto viene rinnovato per un ulteriore triennio con l’obiettivo di proseguire la collaborazione di un gruppo di cittadini attivi con gli educatori professionali del cdd di via Gallarana nelle attività educative a favore di persone con disabilità. - Attività: collaborazione con gli educatori professionali del cdd di via Gallarana, attività educative di gruppo con persone con disabilità supporto agli operatori del cdd in piccole mansioni quotidiane e incrementare l’apertura del Cdd verso l’esterno. Durata: 3 anni. Patto di collaborazione "Cdd Silva" - Luogo: Cdiurno disabili via Silva - Obiettivi: come per il cdd di via Gallarana, dato l’esito positivo dei primi tre anni di attività il patto viene rinnovato per un ulteriore triennio con l’obiettivo di proseguire la collaborazione di un gruppo di cittadini attivi con gli educatori professionali del cdd di via Silva nelle attività educative a favore di persone con disabilità - Attività: collaborazione con gli educatori professionali del cdd di via Silva, attività educative di gruppo con persone con disabilità, supporto agli operari del cdd di via Silva in piccole mansioni quotidiane e incrementare l’apertura del cdd verso l’esterno - Durata: 3 anni. Patto di collaborazione "Park Angel" - Luogo: Giardini della Villa Reale del Parco di Monza - Obiettivo: creazione di forme di presenza informali nei Giardini della Villa Reale, favorendo la diffusione della cultura per il rispetto della fauna e della flora e l’attivazione di procedure di primo soccorso per animali feriti. - Attività: presenza attiva nei Giardini della Villa Reale, diffusione di informazioni sul corretto comportamento da tenere nei confronti degli animali presenti nell’area di intervento e segnalazione di eventuali comportamenti non conformi al Regolamento dei Giardini della Villa Reale - Durata: 1 anno.

"I patti di collaborazione - sottolinea l’assessora alla Partecipazione Andreina Fumagalli - riconoscono, coordinano e rendono ancora più efficaci gli sforzi di cittadinanza attiva di tanti monzesi. Le nuove firme e rinnovi confermano la tendenza virtuosa che c’è in città".