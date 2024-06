La piazza monzese dove le mamme hanno paura a far passare i loro figli (anche di giorno)

Settimana scorsa un’aggressione e un furto in pieno giorno con i dipendenti degli uffici che gridavano dalle finestre e chiedevano aiuto, mentre i ladri fuggivano perdendo le banconote lungo la strada. Ma non solo: persone senza fissa dimora che bivaccano, chi utilizza la fontana come doccia, chi chiede l’elemosina, chi ancora ha trasformato i portici in casa. Questa è la situazione in piazza Cambiaghi. Un problema che da tempo viene raccontato anche da MonzaToday, con i residenti e i lavoratori che denunciano problemi di degrado e di mancanza di sicurezza.

Adesso a chiedere maggiori controlli e interventi costanti e non a spot sono alcune mamme degli studenti della vicina scuola media Confalonieri. Anche se la scuola è finita (a giorni inizieranno però gli esami per gli studenti dell’ultimo anno), c’è preoccupazione. “La situazione di mancanza di sicurezza in piazza Cambiaghi è nota da tempo - spiega una mamma di uno studente della Confalonieri a MonzaToday -. I fatti di cronaca sono all’ordine del giorno, così come le segnalazioni sia in Comune sia alle forze dell’ordine. Noi genitori abbiamo paura e chiediamo maggiori controlli. Controlli adesso che inizia la bella stagione e i nostri figli, tutti preadolescenti, hanno più tempo libero e anche la mattina e il pomeriggio si incontrano in centro. Noi abbiamo paura per la loro incolumità: passare in quella piazza è pericoloso. Naturalmente l'area dovrà poi essere maggiormente controllata anche al ritorno sui banchi di scuola e soprattutto all'ingresso e all'uscita dei nostri ragazzi”

A chiedere ancora un maggiore presidio della piazza dove ci sono diverse uffici e soprattutto il parcheggio sono anche i residenti. Lo chiedono ormai da anni, denunciando spesso anche sui social con foto lo stato di degrado e di mancanza di sicurezza della grande area che due volte alla settimana ospita anche il mercato. Il gruppo, che si è costituito in Comitato, ci fa sapere che “Il 22 giugno, dopo l’ultimo mercato, inizieranno i lavori per la sistemazione dell’area. La banca presente in piazza chiuderà e noi chiediamo nuovemnte due cose: pulizia e sicurezza".