Paxme firma un accordo con Ats Brianza per incrementare le Cure Domiciliari e Palliative sul territorio

Paxme ha recentemente siglato un accordo con ATS Brianza per l’erogazione dei servizi di Cure Palliative Domiciliari (UCP-Dom). Si tratta di un ulteriore passo nell'offerta di cure e assistenza rivolte ai cittadini del territorio. L’accordo coinvolge i distretti di Monza, Carate, Desio, Seregno, Vimercate. Un territorio in cui risiedono oltre 203.400 persone over 65. Paxme ha una più che ventennale esperienza nell’erogare servizi sociosanitari e sanitari, fornendo un servizio di alta qualità nell'ambito delle cure sanitarie al domicilio. I professionisti di Paxme offrono già in accreditamento servizi di Cure Domiciliari nell’area Metropolitana di Milano, in tutte le province di Monza-Brianza e di Como. Il servizio di Cure Palliative è già offerto in tutti questi territori. Questo accordo permette un significativo incremento di offerta in Monza-Brianza per soddisfare le richieste dei cittadini. Non è infatti la prima volta che ATS Brianza manifesta il bisogno di incrementare l’offerta di Cure Palliative per il suo territorio.

"Contribuiamo con le nostre forze a raggiungere obiettivi di salute pubblica offrendo soluzioni su misura, basate sull'esperienza e sulla dedizione che ci caratterizzano da sempre, con l’impegno quotidiano nel garantire salute e benessere al domicilio. Il nostro contributo si inserisce negli obiettivi di servizio che Ats Brianza si propone per soddisfare i bisogni dei cittadini. Auspichiamo che questa attenzione da parte di Ats e delle Istituzioni in generale sulle cure palliative possa perdurare nel tempo per sostenere e dare risposta ai bisogni del territorio. La nostra preoccupazione è infatti rivolta al futuro, quando i finanziamenti previsti dal PNRR si esauriranno, ma la necessità di assistenza rimarrà costante o addirittura potrebbe aumentare con l’invecchiamento della popolazione" ha spiegato Michele Mennillo, Presidente di Paxme.

Le prestazioni offerte da Paxme al domicilio vanno nella direzione di garantire – in linea con l’obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – che la casa diventi il primo luogo di cura per persone con necessità sanitarie, sociosanitarie e assistenziali. La stipula dell’accordo con ATS Brianza, infatti, risponde alla missione 6 del PNRR che ha previsto l’erogazione di investimenti per il miglioramento della capacità di prevenzione e cura del Sistema Sanitario Nazionale. L’Obiettivo stabilito dal PNRR è l’incremento nel numero di persone over 65, con patologie croniche o non autosufficienti, prese in carico a domicilio.

La filiera di servizi che Paxme è in grado di offrire, attraverso i suoi professionisti, accompagna la presa in carico della persona fragile e della famiglia lungo il ciclo naturale della vita. Paxme È un’organizzazione con oltre 20 anni di esperienza nell’assistenza sanitaria al domicilio. I suoi professionisti sono specializzati nella presa in carico, nelle loro case, delle persone che necessitano assistenza medica, infermieristica, fisioterapica. Paxme opera attraverso servizi di Cure Domiciliari e Cure Palliative Domiciliari nell’Area Metropolitana di Milano, nella provincia di Como, nella provincia di Monza e della Brianza. Con oltre 80 professionisti sul territorio assiste oltre 3.300 persone, eroga oltre 120.000 prestazioni infermieristiche e 15.000 fisioterapiche ogni anno.