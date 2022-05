Anche il Pd in piazza per il Brianza Pride

Il 4 giugno Monza ospiterà il Brianza Pride. La manifestazione - organizzata dalla Rete Brianza Pride e dall'associazione Brianza Oltre l'Arcobaleno (BOA) - ritorna in presenza, proprio come era stata la prima volta nel 2019, con la sfilata per le vie della città, non solo della comunità Lgbtq+ di Monza e circondario, ma anche di tante associazioni culturali.

I promotori avevano chiesto l'adesione anche dei comuni della provincia di Monza e Brianza. Ad aderire e a scendere in piazza il Pd. L'annuncio ieri, martedì 17 maggio, in occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia.

“Ogni persona deve sentirsi libera di essere ciò che è, e di esprimere il proprio amore e i propri affetti senza timori - dichiara Davide Usai, responsabile del Forum diritti del Pd -. Purtroppo la nostra società è ancora pervasa da sentimenti di intolleranza e non accettazione delle diversità. Un pensiero che spesso sfocia in atteggiamenti di violenza e discriminazione. C’è chi vorrebbe ancora farci credere che tutto sia perfettamente catalogabile ed etichettabile. La realtà è quella di un mondo complesso, plurale e fluido in cui ciascun individuo può ricercare la sua strada per realizzare se stesso ed essere felice.”

“In questi giorni è ripresa la discussione sul Ddl Zan - aggiunge Pietro Virtuani, segretario provinciale del Pd -. Ci auguriamo che la partecipazione al Pride dia un impulso significativo per ampliare finalmente le tutele contro ogni forma di violenza e discriminazione . La destra tenta ancora una campagna mistificatoria e strumentale a colpi di fake news, da ultimo attaccando la circolare del ministero dell’Istruzione sulla celebrazione della giornata del 17 maggio nelle scuole. Noi crediamo invece che occorra favorire una cultura del rispetto, partendo da un lavoro educativo con i più giovani, per arrivare a una piena tutela dei diritti di tutti.”

Intanto fervono i preparativi per il Pride monzese. Il 4 giugno ritrovo davanti al Binario 7 e poi il corteo con i carri fino a piazza Trento e Trieste dove ci saranno i vari discorsi e l'intervento di alcune famiglie arcobaleno. Tra gli ospiti Annagaia Marchioro, attrice molto sensibile e attenta al tema. Sul palco anche storie di persone vittime di discriminazione. Previste anche animazioni per i bambini.