Dopo la catena umana arriva la pedalata per dire no a Pedemontana

Sabato pomeriggio una lunga catena formata da oltre 200 persone che, pacificamente, hanno gridato il loro no alla realizzazione di Pedemontana. Ma la protesta dei comitati di cittadini contrari alla realizzazione della grande autostrada che passerà proprio accanto a migliaia di abitazioni non si ferma. L’appuntamento è per domenica 23 aprile a Desio. Ritrovo alle 10 in via Lombardia angolo via Milite Ignoto di fronte alla lapide di Pietro Dolci. Tutti in bicicletta per una pedalata nei luoghi della Brianza che, secondo i progetti, saranno attraversati da Pedemontana. L’arrivo è previsto a Lissone, in piazza Libertà di fronte alla lapide dei partigiani. La pedalata è stata promossa dal Coordinamento No Pedemontana, da Fight the war ride a bike, da Equibici Lissone, e dal Comitato per la difesa del territorio No Autostrada Pedemontana.

Intanto martedì 18 aprile alle 21 nella sala consiliare di Agrate Brianza si terrà un incontro con i sindaci dei paesi coinvolti nel progetto per fare il punto della situazione. Al centro della discussione la Tratta D. I primi cittadini spiegheranno a che punto è il progetto e soprattutto si confronteranno sul futuro della D-Breve, se è un’ipotesi da archiviare oppure no.