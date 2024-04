Alla scoperta di Monza in bicicletta: pedalata di 20 km lungo le piste ciclabili della città

Venti km in bicicletta alla scoperta della città, pedalando lungo i percorsi ciclopedonali che attraversano Monza. L'iniziativa è fissata per domenica 21 (partenza alle 9.30 da piazza San Paolo) e prevede anche un passaggio lungo la nuovissima pista ciclopedonale sul ponte di via Aquileia, che proprio quel giorno alle 11 verrà uficialmente inaugurata. L'opera, realizzata grazie a un cofinanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un costo complessivo di circa 150mila euro, percorre il tratto compreso tra via Paisiello e via Borgazzi, sul lato dei civici pari. È lunga 300 metri e collega due tratti già realizzati in precedenza, continuando su via Montesanto per poi congiungersi con via Borgazzi e viale Campania. Un percorso fortemente criticato sui social perché ha imposto un restringimento della carreggiata, con conseguente maggiore traffico nelle ore di punta.

La pedalata è inserita nel Festival della Convivialità organizzato dalla cooperativa Novo Millennio insieme alla Rete TikiTaka e Immaginabili Ri.Sorsi, nell’ambito del progetto Prossimo Sport finanziato dalla Rete RIUSE. L’iniziativa promuove la mobilità ciclistica, in particolare per le persone fragili. Saranno presenti anche gli operatori e i ragazzi della Cooperativa L'archè Arcobaleno di Bologna, che in occasione del loro ventennale hanno realizzato un “cicloviaggio” con partenza da Bologna e arrivo a Roma. Un viaggio con mezzi speciali: tandem a pedalata assistita in grado di far pedalare anche persone in carrozzina.

La pedalata partirà alle 9.30 da piazza San Paolo, per poi attraversare la centralissima piazza Trento e Trieste ed arrivare - attraverso le ciclabili del Villoresi e di via Buonarroti - al Centro civico di San Rocco Alle 11 taglia del nastro della ciclabile di via Aquileia, con il tour che proseguirà poi per via Borgazzi e, viale Regina Margherita e viale Lombardia fino ai giardini della Villa, Reale dove è prevista un’altra breve sosta. Si tornerà fra le 12.30 e le 13.30 al Centro Rosmini in zona San Rocco, tappa finale del percorso. Il Comune di Monza contribuisce alla realizzazione dell'iniziativa sostenendo i costi assicurativi e la realizzazione di materiale divulgativo per promuovere la mobilità dolce.

“Il nuovo tratto di ciclabile di via Aquileia - commenta l'ssessore alla Mobilità Giada Turato - arricchisce la preziosa rete di percorsi ciclopedonali della città, fondamentale per garantire una mobilità sostenibile e accessibile a chiunque. Inaugurarlo con la pedalata inclusiva è un ottimo modo per sottolineare il valore sociale e l’utilità collettiva dei percorsi dedicati alle bici e alla mobilità dolce in città”.