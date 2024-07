L'autostrada non c'è ancora, ma per il navigatore esiste già

L’autostrada non c’è, i cantieri non sono partiti, il futuro di quella parte di autostrada è ancora in fase di definizione. Eppure per la rete la Tratta D-Breve di Pedemontana c’è. La scoperta, quasi per caso, da parte del Comitato Ferma ecomostro D-Breve che ha subito denunciato il fatto sulla sua pagina Facebook, oltre ad averlo già segnalato a OpenStreetMap che riporta la presenza del tracciato (questo link link che riporta la presenza di Pedemontana, anche dove oggi è solo sulla carta).

“La tratta DBreve, ad oggi, non è né approvata né finanziata quindi inserire il tracciato è ingannevole – si legge sulla pagina Facebook del Comitato -. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Vi chiediamo di scrivere una nota in cui fate presente la stessa cosa. Il profilo è a contributo pubblico, chiunque può scrivere. Anche per le tratte B2 e C abbiamo scritto. I cantieri non sono aperti e resta sospeso il finanziamento della BEI, non ancora erogato”.

Il progetto della Tratta D-Breve di Pedemontana, fortemente contestato dal Comitato, attraverserà i comuni di Ornago, Vimercate, Bellusco, Sulbiate, Mezzago Cornate D’Adda, Bernareggio, Aicurzio, tagliando il Parco PANE (Parco agricolo nord est) al cui interno sono presenti anche numerose aziende agricole, oltre ad essere un prezioso polmone verde per quell’angolo della Brianza.

Intanto nei prossimi giorni partiranno a Cesano Maderno i primi lavori per la bonifica dei terreni contaminati dal disastro ambientale della diossina e sui quali passerà la maxi autostrada che attraverserà la Brianza per 35 km. Sono 44 mila i metri cubi di terreno che saranno sottoposti all’intervento di bonifica; 8 le aree interessate tra Meda, Cesano Maderno e Seveso; 16 milioni di euro il costo dell’intervento; gli scavi arriveranno fino a 1 metro e 20 dal piano campagna; le abitazioni più vicino al cantiere saranno a 500 metri dagli scavi.

“I lavori inizieranno entro la fine di luglio - ha precisato Sabatino Fusco, direttore di Autostrada Pedemontana Lombarda -. C’è una fase preparatoria: è previsto il campionamento dell’area con il posizionamento di centraline e fare analisi per capire se c'è o meno diossina . In questa prima fase, che durerà circa 15 giorni, non sono previste recinzioni che appariranno solo successivamente. A quel punto verranno realizzate le opere del cantiere con la creazione delle piste per i mezzi. Le fase di movimento terra sono limitate a 40 giorni. Per esempio l'area più piccola prevede solo 2 giorni di movimento terra”.

Sabatino Fusco ha ribadito l’attenzione per la sicurezza. “Per i cittadini non c’è alcun rischio – ha detto – Sono previste piste diverse per i mezzi che opereranno nel cantiere e per quelli che usciranno trasportando il materiale movimentato. I cittadini devono stare tranquilli. Teniamo a loro e ai lavoratori che opereranno all’interno del cantiere”.