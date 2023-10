I comitati no Pedemontana presentano un esposto alla Banca Europea degli Investimenti

Con il nuovo progetto di Pedemontana della Variante D (la D Breve) i fondi stanziati dalla Banca Europa degli Investimenti (BEI) sono ancora validi, oppure visto che il progetto iniziale è stato stravolto servono ulteriori accertamenti? Questa, in sintesi, la segnalazione-esposto che nei giorni scorsi le associazioni, i gruppi ambientalisti, i comitati e le liste civiche che si oppongono al completamento dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, hanno inviato alla BEI che ha finanziato le tratte B2 e C della grande infrastruttura lombarda.

Una domanda che già la parlamentare Eleonora Evi (Alleanza Verdi-Sinistra Italiana) aveva sollevato nei mesi scorsi. Evi aveva chiesto alla BEI se, a fronte della modifica progettuale denominata “D breve” che altera la configurazione complessiva e originale dell’autostrada composta dalle tratte B2, C e D, la società concessionaria (CAL) potesse continuare a beneficiare del finanziamento accordato dall’organismo europeo per le tratte B2 e C.

La risposta della Banca Europea degli Investimenti

Nella risposta di Gelsomina Vigliotti era stato evidenziato che: "L’obbligo di completare integralmente l'infrastruttura Pedemontana Lombarda - comprensiva quindi delle tratte B2 e C, rientranti nel perimetro di finanziamento BEI, e della tratta D, non rientrante nel perimetro di finanziamento BEI - è contenuto in primo luogo nel contratto di concessione stipulato tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (in qualità di concedente, partecipata pariteticamente da Regione Lombardia e ANAS) e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (in qualità di concessionaria, partecipata al 63,34% da Regione Lombardia). Il mancato completamento dell'infrastruttura secondo i termini e le condizioni della convenzione di concessione farebbe scattare delle penali a carico del concessionario e potrebbe potenzialmente portare alla risoluzione anticipata della convenzione stessa da parte del concedente”.

La modifica presentata ad agosto

Ma la modifica della Tratta D avrebbe, secondo quanto riferito alla parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, una revisione di eventuali stanziamenti. “Qualsiasi modifica al layout della Tratta D si qualificherebbe come una modifica della concessione soggetta al previo consenso dei finanziatori – avrebbe risposto Vigliotti alla parlamentare -. Pertanto, la Banca mantiene il diritto di accettare o rifiutare una modifica al layout originale della Sezione D, anche se la Sezione D non rientra nell'ambito del finanziamento EIB. Per chiarezza, il concessionario non ha mai presentato alla Banca una richiesta di modifica del tracciato della Sezione D rispetto a quanto attualmente previsto nell'accordo di concessione”. Una modifica al progetto che è stata presentata ai comuni del Vimercatese che verranno attraversati dall’infrastruttura all’inizio di agosto. Poi all’inizio di ottobre la giunta regionale ha approvato il progetto. “I firmatari chiedono pertanto alla BEI un approfondimento e una valutazione per definire se il finanziamento concesso sia o meno compatibile con la nuova configurazione assunta dall’intero tracciato autostradale che si vuole completare”, si legge nella nota ufficiale.

"A che punto è l'erogazione degli stanziamenti?"

“Vogliamo inoltre sapere lo stato di avanzamento dell’erogazione del finanziamento/prestito, le condizioni che devono essere soddisfatte per l’erogazione, la tempistica di erogazione, la durata di validità e i principali termini dell’accordo – aggiungono -. Pedemontana dichiara di voler iniziare a breve i lavori di bonifica da Diossina TCDD sulla tratta B2 per poi passare, in pochissimi mesi, alla cantierizzazione contemporanea in più luoghi sulle tratte B2 e C, mentre avanza il procedimento per la D breve. Noi continuiamo a contrastare il completamento di un’opera che consideriamo inutile, dispendiosa e insostenibile per l’ambiente e il territorio. Monza e Brianza”.

Chi dice no a Pedemontana

Ecco quali sono le associazioni, i gruppi ambientalisti, i comitati e le liste civiche delle tratte B2, C e D: Alternativa Verde Desio, Coordinamento No Pedemontana, Comitato Ambiente Bovisio Masciago, Comitato per la Difesa del Territorio- Lissone, Casa della Sinistra Seregno, , Gruppo Acquisti Solidali GAS Vitale Arcore, Impulsi Sostenibilità e Solidarietà Meda, Ferma Ecomostro D Breve Regione Lombardia, ImmaginArcore, Legambiente circolo Gaia Usmate e Velate, Legambiente circolo “Laura Conti” Seveso, Legambiente Seregno aps, Lista Civica Altra Bovisio Masciago, Lista Civica Vivi Lissone, Movimento No Pedemontana Lesmo, Un Parco per Bernareggio, Passione Civica per Cesano Maderno, Sinistra e Ambiente Meda, Seveso Futura.