"Il maxi cantiere che paralizzerà la Brianza e farà perdere ore (e soldi) a pendolari e imprese"

Ancor prima della partenza dei cantieri i sindaci sono terrorizzati: come ci si muoverà per i prossimi 1.000 giorni nelle maggiori arterie stradali della Brianza che verranno coinvolte nel maxi progetto di Pedemontana? Lungo le strade dove, già oggi, ci si muove nelle ore di punta a passo d’uomo?

Un problema - quello della viabilità durante il maxi cantiere che durerà 3 anni - che è stato affrontato già lo scorso 2 maggio in Regione Lombardia durante un’audizione su Pedemontana richiesta dai consiglieri dem Ponti e Negri. Un problema che da oltre un anno solleva il Coordinamento no Pedemontana e che è stato ribadito anche martedì sera durante l’assemblea pubblica organizzata a Lissone.

I maxi cantieri del passato

Eppure non è la prima volta che le trafficatissime strade brianzole sono state bloccate dai maxi cantieri. Come ricorda Dario Balotta, responsabile dei Trasporti di Europa Verde. “I brianzoli ricordano che cosa hanno patito quando è stata riqualificata la Valassina negli anni ’80? - spiega -. Ricordano quanta coda hanno fatto al semaforo di Lissone dove ora sorge il cavalcavia realizzato 40 anni fa per Pedemontana e che ora dovrà essere demolito, perché la ‘nuova’ Pedemontana passa sotto invece che sopra?”. Ma questo non è l’unico maxi cantiere degli ultimi 50 anni: ci sono stati anche gli interventi per la riqualificazione della Milano-Meda per realizzare la variante di Lentate sul Seveso, e l’interramento della SS36 a Monza (il famoso tunnel di San Fruttuoso). “Ogni cantiere è stato un delirio, in un territorio così denso e così trafficato - incalza Balotta -. Milioni di ore tolte alle persone e alle imprese, alla competitività ma soprattutto alla qualità della vita di ogni persona”.

Perché questa volta (forse) sarà peggio

Ma secondo Balotta questa volta sarà peggio perché i lavori impatteranno contemporaneamente sull’intera Brianza da ovest verso est, attraversando tutte le provinciali, le strade locali e anche le ferrovie. “Forse l’impatto sulle strade direttamente interessate dai cantieri sarà controllato, anche se si può scommettere che sulla Milano-Meda, già oggi molto problematica, sarà un disastro - precisa -. In corrispondenza dell’attraversamento della linea FNM Saronno Seregno la strada passerà da 7 metri sopra a 8 metri sotto il livello del suolo. Affermare che la percorribilità rimarrà la stessa significa mentire sapendo di mentire”.

"Auto come fiumi in piena"

Che cosa faranno gli automobilisti, soprattutto nelle ore di punta, per non restare ingolfati nel traffico? “Cercheranno nuove strade – prosegue -. Saranno come l’acqua di una inondazione, coinvolgendo anche comuni non interessati dai lavori; ogni strada nord-sud tra la A9 e viale delle Industrie a Monza ne saranno intasati”. Impensabile, come già ipotizzato dai sindaci, pensare di utilizzare i mezzi pubblici. “ Per i bus sarà peggio di oggi perché i pullman patiscono lo stesso traffico delle auto, e non i saranno nuovi treni perché Ferrovie Nord non riesce a gestire nemmeno il servizio attuale - prosegue -. In tutto questo ci si sarebbe aspettati almeno una azione di coordinamento della Regione, della Provincia e dei Comuni. Invece nulla, e l’unica certezza è che ai primi intasamenti partirà la guerra dei poveri a chi mette più Ztl, semafori e sensi unici per scaricare il traffico a casa del vicino.

Perderemo tutti: le persone che passeranno in auto troppe più ore di quanto sia accettabile, le persone che senza usare l’auto ne respireranno i miasmi fin dentro casa, le imprese che perderanno produttività e le istituzioni che perderanno credibilità".