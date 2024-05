"I 35 km della nuova autostrada devasteranno la Brianza"

Il Comitato per la difesa del territorio di Lissone è pronto. Oggi, venerdì 17 maggio, alle 11 una delegazione si recherà a Milano, al Palazzo della Regione, per consegnare al presidente Attilio Fontana 35 piante. 35 arbusti del territorio brianzolo a rappresentare simbolicamente i 35 km di Pedemontana che attraverseranno la Brianza. Ma il Comitato, insieme agli altri comitati che in questi anni sono sorti nei paesi e nei comuni che verranno attraversati dalla maxi infrastruttura, non si arrendono e sono certi che, malgrado gli annunci da parte di Pedemontana dell’ormai imminente avvio dei cantieri, i lavori non sono così vicini. A spiegarne le ragioni è Giacomo Mosca, uno dei portavoce del Comitato.

Perché ritenete che i cantieri di Pedemontana non partiranno in tempi così rapidi?

Dall’inizio del 2023 Pedemontana ha già annunciato almeno 4 volte l’avvio dei lavori. Una volta anche con un evento in pompa magna a Meda alla presenza del ministro Matteo Salvini. Risultato? I lavori non sono mai partiti. Alcune aree sono state recintate, ma solo per interventi di bonifica da ordigni bellici. Interventi che sono necessari per legge, ma che non determinano l’avvio dei lavori. Inoltre BEI (Banca Europea degli Investimenti) non ha ancora confermato il proprio finanziamento. C'è poi da precisare che il progetto della Tratta D-Breve non è ancora definitivo, e qualora lo diventasse, cambiando la configurazione originaria del tracciato, si esporrebbe a ricorsi e a contestazioni normative. Ci sono poi i problemi degli espropri che procedono a rilento: sono tanti i cittadini e gli imprenditori raggiunti dagli espropri che si sono rivolti al Tar, e senza le sentenze i terreni non possono essere espropriati. In sintesi secondo noi Pedemontana è un progetto fragile, incerto, con un equilibrio precario.

Perché siete contrari a un’autostrada che dovrebbe, secondo le previsioni, alleggerire il traffico e velocizzare gli spostamenti?

In realtà non esistono assolutamente previsioni di questo tipo. L'unico studio indipendente commissionato dalla Provincia di Monza e Brianza non parla assolutamente di traffico più fluido grazie a Pedemontana. C'è poi l'esperienza concreta di BreBeMi, TEEM e tratto esistente di Pedemontana, tutte autostrade semi deserte che non hanno assolutamente alleggerito il traffico dei territori interessati. Vogliamo dirlo con uno slogan? Pensare di risolvere problemi di traffico costruendo una nuova autostrada è come credere di curare l'obesità allargando di un buco la cintura. Noi diciamo no a Pedemontana essenzialmente per 3 motivi, che corrispondono alle 3 emergenze che l’autostrada secondo noi creerà nel nostro territorio. Un’emergenza ecologica: ci sarà una colata di 3 milioni di mq di cemento nella provincia già più cementificata d’Italia. Poi c’è un’emergenza finanziaria: vengono utilizzati 5 miliardi di euro di soldi pubblici che andrebbero invece destinati alla scuola, al trasporto pubblico e alla sanità pubblica. Infine, ma non meno importante, Pedemontana sta scatenando un’emergenza sociale. Quella degli espropriati, che non sono qualche decina ma migliaia e quella di centinaia di migliaia di cittadini che verranno intrappolati per un numero imprecisato di anni in un enorme cantiere.

Se il maxi cantiere partirà che cosa temete che potrebbe succedere in Brianza?

Ribadiamo il presupposto che i giochi non sono ancora fatti. Se e quando partiranno i lavori la Brianza diventerà per un numero imprecisato di anni un unico enorme cantiere. Sarà il caos negli spostamenti. Pedemontana afferma che i lavori dureranno 1.000 giorni, ma non si è mai visto un cantiere così breve per un'opera così grande.

I vertici di Pedemontana hanno spiegato che l’autostrada è una risorsa per il territorio: richiamerà il traffico, permetterà ai pendolari e agli imprenditori di risparmiare tempo. Non siete d’accordo?

I vertici di Pedemontana hanno avuto addirittura il coraggio di dire che l'autostrada riduce il consumo di suolo perché non prevede caselli. Sembra una barzelletta ma è questi il livello della propaganda. Sanno che hanno perso il consenso e per recuperarlo ne inventano una ogni giorno. La prima vittima di questi ultimi 2 anni è stata la credibilità stessa di Pedemontana e di Regione Lombardia.