Pedemontana tra poco inizieranno i cantieri: come cambierà il traffico nei prossimi 3 anni

Rischio paralisi non solo lungo le grandi arterie della A35 e della A36, ma anche rischio congestionamento all’interno dei Comuni. Al tempo stesso come alternativa sarà molto difficile utilizzare i mezzi pubblici nelle ore di punta con il tram (che passa da Limbiate) smantellato e che proprio nello stesso periodo vedrà l’avvio del cantiere per il suo ripristino, i treni già congestionati e che non possono prevedere ulteriori corse, e i mezzi su gomma che rischiano di muoversi a passo d’uomo (insieme agli automobilisti) lungo le strade già bloccate.

Il tracciato

È questo lo scenario emerso questa mattina, giovedì 2 maggio, in occasione dell’audizione in Regione Lombardia sulla tratta B2 di Pedemontana. Un’audizione richiesta dai consiglieri dem Gigi Ponti e Alfredo Simone Negri per fare il punto della situazione su quella tratta della maxi autostrada che attraverserà la Brianza e i cui cantieri di bonifica inizieranno in queste settimane. Un incontro al quale ha partecipato anche Sabato Fusco, direttore di Autostrada Pedemontana Lombarda, che ha risposto alle perplessità dei sindaci e dei consiglieri regionali. La tratta B2 è lunga 9,5 km, si sviluppa prevalentemente in galleria artificiale (2,5 km), trincea (4,6 km) e rilevato (2,3 km). Tre gli svincoli in progetto: Lentate sul Seveso, Barrucana e Meda (quest’ultimo funge da cerniera tra latratta a nord, a due corsie per senso di marcia, e la tratta a sud, a trecorsie per senso di marcia).I Comuni attraversati dal tracciato principale sono: Lentate sul Seveso, Barlassina, Seveso, Meda, Cesano Maderno. La tratta B2 comprende quattro opere di viabilità locale, definite in questo caso“strade di arroccamento”: la tangenziale di Meda nei comuni di Meda, Seveso e Seregno; il collegamento di via Trento nei comuni di Cesano Maderno e Desio con lo svincolo della Barrucana in comune di Cesano Maderno; il collegamento di via don Sturzo in comune di Seveso con via De Medici in comune di Cesano Maderno;la tangenziale di Birago in comune di Lentate sul Seveso

Il problema è il traffico, sia durante il cantiere sia quando l’autostrada (a pagamento) verrà conclusa con molti automobilisti che per evitare di pagare il pedaggio intaseranno le vie già congestionate dei Comuni. Preoccupazioni ribadite da Luca Santambrogio (presidente della provincia di Monza e Brianza e sindaco di Meda), Gianpiero Bocca (sindaco di Cesano Maderno che ha parlato anche a nome degli altri primi cittadini coinvolti nel progetto della tratta B2), ed Ezio Casati (sindaco di Paderno Dugnano).

Strade bloccate senza cantieri

Gigi Ponti e i sindaci hanno ribadito che già ora la situazione è drammatica. “Questa mattina alle 6.30 per arrivare da Cesano Maderno a Milano lungo la Milano-Meda ci ho impiegato un’ora e un quarto. Il cantiere andrà ad impattare su una situazione fragilissima e quello che ci preoccupa molto è che durerà 3 anni: 1.000 giorni di lavoro in una delle aree più trafficate. Con ripercussioni non solo per i pendolari che ogni giorno le percorrono, ma anche per gli artigiani e gli imprenditori che lungo quelle strade dovranno trasportare le merci. I sindaci non devono essere lasciati soli”. Gigi Ponti ha chiesto delucidazioni in merito al cantiere e soprattutto al problema del pedaggio che verrà introdotto nell’ultimo tratta della Milano-Meda tra Bovisio Masciago e Lentate sul Seveso che verrà inglobata a Pedemontana e che intaccherà quotidianamente su chi vive e lavora in quella zona e che ogni giorno percorre quella strada. Sulla vicenda pedaggio è intervenuto Gianpiero Bocca. “Non chiediamo che Pedemontana sia gratis ha precisato -. Ma non è immaginabile che i flussi dei residenti siano destinatari di una tariffa verso Comuni della tratta e verso Milano”. Ma Fusco ad oggi ha confermato i pedaggi. "È fondamentale per il rientro dell’investimento - ha spiegato -. Si potrebbe pensare a tariffe agevolate se, ad Autostrada avviata, si registreranno risultati migliori rispetto a quelli ipotizzati”.

Restano le 2 corsie sulla Milano-Meda

I sindaci sono molto preoccupati: con l’avvio del cantiere (“verranno comunque mantenute le corsie sui due sensi di marcia della Milano-Meda”, ha più volte ribadito Sabato Fusco) muoversi in auto in quella zona sarà, soprattutto nelle ore di punta, molto difficile: A 35, A36 e Nazionale dei Giovani sono già congestionate e ad oggi non sono ancora stati presentati piani e progetti per incrementare, nel frattempo, il trasporto pubblico locale. “Comprendo le preoccupazioni dei sindaci - ha spiegato Fusco -. Stiamo definendo gli ultimi dettagli della B2. Manterremo invariate le corsie della Milano-Meda per tutta la durata del cantiere, con lo spostamento della carreggiata di volta in volta. Il nostro obiettivo è captare il traffico di arterie che sono già congestionate”. I sindaci hanno ribadito l’utilità di ampliare a questo punto la Milano-Meda a 3 corsie ma questo non è previsto nel progetto approvato. “In un futuro ci si può ragionare. Non adesso”, ha aggiunto.

"Non ci sarà spazio neppure per uno spillo"

I sindaci sono preoccupati che lungo la Milano-Meda durante il cantiere ci sarà un ulteriore peggioramento del traffico. “Ci sarà un Armageddon del traffico - ha incalzato il consigliere regionale Negri -. Sulle strade non ci sarà più spazio neppure per uno spillo. Il trasporto pubblico locale nel frattempo è fermo e la Milano-Meda rimarrà a due corsie, con una tratta che alla fine sarà a pagamento. Serve un tavolo di lavoro con gli assessori regionali Terzi e Lucenti”. “Condivido le vostre preoccupazioni – ha concluso Fusco – ma per esperienza professionale vi dico che dove già il traffico è congestionato (in questo caso la Milano-Meda, ndr) mantenendo le due correnti di flusso non si creeranno ulteriori modifiche”.