Come verranno eseguiti i lavori di bonifica dalla diossina

Il 10 luglio 1976 c’è stato il disastro ecologico di Seveso. Nelle prossime settimane - alla vigilia del 48esimo anniversario di quell’evento che ha profondamente e dolorosamente toccato la Brianza - gli operai si metteranno al lavoro per bonificare quelle terre prima dell’avvio dei lavori per la costruzione di Pedemontana che attraverserà anche quelle zone.

Come verranno bonificati i terreni

I lavori, come più volte rassicurato da Autostrada Pedemontana Lombarda, verranno eseguiti con standard di altissima sicurezza. È previsto l’utilizzo di sistemi di abbattimento delle polveri; verranno bagnate le piste del cantiere e pulito il manto stradale; verranno utilizzate piste diversificate per i mezzi di scavo e per i mezzi di trasporto; le ruote dei mezzi verranno lavate con le idropulitrici; verranno predisposte delle reti per il contenimento delle polveri in prossimità degli scavi e in caso di condizioni meteo sfavorevoli verranno interrotti i lavori. Inoltre è previsto un costante monitoraggio dei livelli del PM10 e del PM2,5 e il parametro delle diossine attraverso l’utilizzo di specifiche centraline.

Quanto è grande l'area da bonificare

L’area che verrà interessata dalla bonifica è ampia: “120mila metri quadrati, di cui circa 50mila stanno all’interno dei confini di Seveso – si legge in una nota diffusa nella mattinata di mercoledì 6 giugno dal Comune di Seveso -. Il volume totale di terreno da bonificare è stimato invece in 44mila metri cubi, di cui circa 20mila su Seveso. Le operazioni di cantiere si prevede che verranno completate entro la fine dell’anno: in questo lasso di tempo sono comprese sia le operazioni preliminari alla bonifica sia tutte le fasi di controllo e autorizzative, da parte di Arpa e Ats e degli altri soggetti interessati dal progetto, fino al raggiungimento degli obiettivi di bonifica per ogni area. La costante collaborazione sarà essenziale per poter ottenere il livello di certificazione di ‘avvenuta bonifica’ da parte della provincia di Monza e Brianza e poter quindi ospitare le nuove tratte dell’Autostrada Pedemontana”.

La paura dei residenti

In Brianza il dramma di Seveso è più che mai vivo, a quasi 50 anni da quel giorno che cambiò radicalmente la vita di migliaia di persone, e anche il panorama locale. “Sulla questione Seveso ci sono ancora tante domande senza risposta - ha spiegato Davide Biggi del Coordinamento No Pedemontana che si occupa proprio della questione diossina -. Per anni non si sapeva neppure quanta diossina fosse fuoriuscita: c’è chi parlava di 300 grammi, e chi persino di 3 quintali. Così come dubbi e contestazioni sono sorte in merito alla mappatura delle zone contaminate (Seveso, Cesano Maderno, Meda, Bovisio Masciago e Desio, ndr). La zona A, quella intorno alla fabbrica, era stata quella maggiormente colpita: una grande area poi rasa al suolo sopra alla quale è stato realizzato il Bosco delle Querce”. Nel suo racconto Biggi ha ricordato i bambini con il volto ricoperto dalle bende, gli oltre 50mila animali abbattuti, quelle aree agricole contaminate dalla diossina che non sono state più coltivate, le famiglie sfollate, le case nelle aree contaminate rase al suolo e le tante aziende agricole che non hanno più riaperto.