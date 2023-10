I sindaci a Roma per Pedemontana: "Soluzione lontana, ma c'è richiesta di dialogo"

I sindaci del Vimercatese in trasferta a Roma per partecipare alla Conferenza dei Servizi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al centro della discussione Pedemontana e quel progetto di Variante della Tratta D che all’inizio di agosto Autostrada Pedemontana Lombarda ha consegnato ai comuni del Vimercatese interessati dal progetto e che settimana scorsa Regione Lombardia ha approvato.

L’incontro si è svolto nella giornata di martedì 10 ottobre e nel pomeriggio nella sala stampa della Camera dei deputati si è tenuto l’incontro con i giornalisti organizzato dal Pd. “Il primo appuntamento della Conferenza dei Servizi si è svolto senza intoppi e le parti coinvolte sono state invitate ad aprire un dialogo. La soluzione appare ancora lontana, ma speriamo si arrivi a segnali di apertura – ha dichiarato Francesco Cereda, sindaco di Vimercate e portavoce degli altri sindaci del Vimercatese -. Noi è da 2 anni che proviamo senza successo a parlare con Regione Lombardia”. Cereda ha spiegato di aver depositato il documento sottoscritto da tutti i sindaci in cui vengono evidenziate le criticità del progetto della Variante della Tratta D. “Criticità da un punto di vista ambientale e paesaggistico – prosegue -. La nostra provincia è quella dove c’è maggior consumo di suolo a livello nazionale e tra le più inquinate d’Europa. Pedemontana avrebbe un ulteriore impatto negativo tagliando il parco PANE (Parco Agricolo Nord Est) un polmone verde che da anni le amministrazioni si sono impegnate a preservare. Inoltre, come già dimostrato dagli studi commissionati dalla provincia di Monza e Brianza, la realizzazione di Pedemontana non andrebbe a risolvere il problema del traffico. Porta danni senza benefici per la mobilità”.

Nel frattempo la deputata Eleonora Evi (Europa Verde) ha annunciato di aver scritto alla BEI (Banca Europea per gli Investimenti) per chiedere delucidazioni in merito ad eventuali finanziamenti per il progetto della Variante della Tratta D. “Se il progetto iniziale viene cambiato ci saranno ulteriori valutazioni per decidere se finanziarlo oppure no”, ha spiegato.

Infine è stato annunciato che si parlerà di Pedemontana durante la Question Time in Commissione Ambiente: a portare il tema Eleonora Evi e Marco Simiani (Pd). Durante la conferenza stampa è stata ripercorsa brevemente la storia del progetto di Pedemontana, i suoi cambiamenti in corso d'opera, il silenzio della Regione nei confronti delle richieste di incontro da parte dei comuni e il netto no delle amministrazioni (un no bipartisan) alla realizzazione dell'infrastruttura.