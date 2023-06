Lissone non fa ricorso al Tar: per l'amministrazione Pedemontana si può fare

Lissone vota no al ricorso al Tar per bloccare la realizzazione di Pedemontana. Dopo una lunga discussione durante il consiglio comunale di venerdì 23 giugno, iniziata alle 23.15 e finita ben oltre le 2 di notte, l’assise ha detto no alla proposta dal Comitato per la difesa del territorio di Lissone che invitava il comune guidato dal sindaco Laura Borella ad aderire al ricorso al Tar avanzato dal comune di Lesmo in merito alla realizzazione di Pedemontana. Ma alla fine della lunga discussione l’assise ha detto no: la maggioranza compatta ha rigettato la proposta.

C’è grande amarezza e delusione tra i componenti del Comitato. Circa una quarantina quelli che ieri sera hanno assistito al consiglio comunale, insieme anche a una piccola delegazione di Vimercate. “C’è grande amarezza e delusione – fa sapere il Comitato -. Non solo per il voto contrario ma anche per la discussione, per le affermazioni molto generiche che sono state avanzate in aula. Ipotesi e supposizioni che si possono fare durante una discussione al bar tra amici. Ma non in un consiglio comunale dove i cittadini attendono risposte concrete. Non si può sperare di creare i minori disagi possibili, o che il traffico oggi in Valassina si sposti su Pedemontana, peraltro un’autostrada con un pedaggio molto elevato. Alcune questioni viabilistiche poi sono già state smentite dagli studi commissionati ai tecnici dalla provincia di Monza e Brianza”.

Il Comitato si era già fatto sentire ad aprile con l’organizzazione della catena umana a Santa Margherita, e poi è stato tra i promotori del grande presidio organizzato lo scorso 10 giugno davanti al Palazzo della Regione Lombardia a Milano. Oltre all’organizzazione di incontri, mostre e approfondimenti sul tema Pedemontana, inquinamento, traffico e difesa della salute.

Se Pedemontana verrà costruita l’impatto per chi vive nei pressi dell’autostrada sarà molto forte. “Lissone vive già il problema della cementificazione e della mancanza di aree verdi - aveva spiegato Marco Donadel in una precedente intervista a MonzaToday -. Verrebbe intaccata una delle poche aree verdi rimaste. Santa Margherita verrebbe così stretta tra la Statale 36 e Pedemontana, con un grave inquinamento acustico e dell’aria. La viabilità diventerebbe ancora più pericolosa. Diventerebbe difficile anche spostarsi in bicicletta pedalando accanto ai camion che sfrecciano. La frazione verrà tagliata e per andare a Lissone o comunque uscire da Santa Margherita servirebbe l’auto. Un bel problema, soprattutto per gli anziani”. A ciò si unisce anche la paura per gli scavi. “Inutile nascondersi, il problema diossina esiste - aggiunge -. La terra verrà smossa e logicamente la diossina si muove nell’area: non resta ferma come qualcuno ci vuol far credere entro certi limiti. Verrà anche trasportata sui camion che attraverseranno il territorio. Perché dobbiamo rischiare tutto questo per un’autostrada che non serve? Un’autostrada i cui costi di percorrenza, abbiamo già visto, sono elevati e quindi poco appetibile per gli automobilisti”.

Il Comitato è già al lavoro per l’organizzazione di nuove iniziative sul territorio, così come a Seveso in concomitanza – il prossimo 10 luglio – del 47esimo anniversario del disastro dell’Icmesa. Infine il 14 luglio è attesa l’udienza al Tar per il ricorso presentato dal comune di Lesmo.