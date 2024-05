Come si sposteranno i brianzoli coi mezzi pubblici nei 1.000 giorni di cantiere di Pedemontana

Se già oggi è un’impresa spostarsi dalla Brianza a Milano con i mezzi pubblici, come sarà quando inizieranno i cantieri di Pedemontana? Quando, per 1.000 giorni (secondo le previsioni), ci saranno rallentamenti e operai al lavoro? Probabilmente ci saranno lavoratori che decideranno di provare a raggiungere la ditta o l’ufficio coi mezzi pubblici ma non sarà un’impresa facile. Tutt’altro.

Queste le perplessità che sono state sollevate questa mattina, giovedì 2 maggio, in occasione dell’audizione in Regione Lombardia sulla tratta B2 di Pedemontana. Un’audizione richiesta dai consiglieri regionali Gigi Ponti e Alfredo Simone Negri (Pd) per fare il punto della situazione su quella tratta della maxi autostrada che attraverserà la Brianza e i cui cantieri di bonifica inizieranno in queste settimane. Un incontro al quale ha partecipato anche Sabato Fusco (direttore di Autostrada Pedemontana Lombarda), Luca Santambrogio (presidente della provincia di Monza e Brianza e sindaco di Meda), Gianpiero Bocca (sindaco di Cesano Maderno), Ezio Casati (sindaco di Paderno Dugnano).

“Uno dei pochi tram rimasti - ha spiegato Gigi Ponti – che da Limbiate portava a Milano è stato bloccato, per poi riattivarlo con un nuovo cantiere sulla vecchia Nazionale dei Giovani”. Se il tram ad oggi manca l’ozpione potrebbe quindi essere quella di raggiungere Milano con il treno. “Ma anche il ferro è saturo: dalle 7 alle 9.30 non si possono aggiungere altre corse e in alcuni casi ci sono i passeggeri che arrivati alla fermata spingono fuori gli ultimi saliti che per non perdere la corsa devono subito rientrare nel vagone. Nelle ore di punta i treni sono saturi. Si potrebbe pensare a un incremento del servizio su gomma. Ma dove? E su quali vie, visto che le tratte sono già intasate?”.

Preoccupazioni che i sindaci – sia di destra sia di sinistra – hanno da tempo sollevato, con la paura di essere lasciati soli a dover risolvere le emergenze del traffico e degli spostamenti che un cantiere della portata temporale di Pedemonatana avrà sul loro territorio. Con i cittadini che reclameranno direttamente ai sindaci l’urgenza di interventi.

“I sindaci sono preoccupati - ha ricordato il consigliere regionale Gigi Ponti -. Ad oggi mancano risposte sul tema del trasporto pubblico. Le strade sono già congestionate. Questa mattina alle 6.30 per arrivare da Cesano Maderno a Milano lungo la Milano-Meda ci ho impiegato un’ora e un quarto". Stesso problema per la Nazionale dei Giovi. “È una coda unica da Varedo a Lentate sul Seveso”, ha aggiunto Gianpiero Bocca.

I sindaci sono preoccupati che durante il cantiere, ma anche a cantiere finito quando è previsto il pedaggio nel tratto della Milano-Meda che viene inglobato a Pedemontana, gli automobilisti possano cercare vie alternative (soprattutto per non pagare) che convoglierà il traffico all’interno dei paesi. Fusco ad oggi ha confermato i pedaggi. "È fondamentale per il rientro dell’investimento - ha spiegato -. Si potrebbe pensare a tariffe agevolate se, ad autostrada avviata, si registreranno risultati migliori rispetto a quelli ipotizzati”.

“Ci sarà un Armageddon del traffico - ha incalzato il consigliere regionale Negri -. Sulle strade non ci sarà più spazio neppure per uno spillo. Il trasporto pubblico locale nel frattempo è fermo e la Milano-Meda rimarrà a due corsie, con una tratta che alla fine sarà a pagamento. Serve un tavolo di lavoro con gli assessori regionali Terzi e Lucenti”. “Condivido le vostre preoccupazioni – ha concluso Fusco – ma per esperienza professionale vi dico che dove già il traffico è congestionato (in questo caso la Milano-Meda, ndr) mantenendo le due correnti di flusso non si creeranno ulteriori modifiche”.