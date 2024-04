Pedemontana: dalla Banca Europea per gli Investimenti ancora nessun finanziamento

Niente comunicazioni alla BEI (Banca Europea degli Investimenti) in merito alla modiffica del Tratto D di Pedemonatana. Ad annunciarlo è l’europarlamentare Brando Benifei (Pd) che aveva inviato una lettera alla BEI per avere chiarimenti in merito alla vicenda, sollevando nuovamente le continue perplessità del territorio che, attraverso Comitati, associazioni, liste civiche continua a ribadire il no a un’opera definita “inutile, dispendiosa e troppo impattante per il territorio”.

“La Banca Europea degli Investimenti non ha ancora ricevuto nessuna comunicazione sull'esito finale della procedura di revisione del tracciato della Tratta D - dichiara Benifei, capodelegazione degli eurodeputati dem al Parlamento Europeo -. Nella lettera si legge che nessuna informativa ufficiale al pool di finanziatori che confermi la decisione di adottare la nuova direttrice per la Tratta D ha ancora avuto luogo, e che il prestito della BEI, alla data della lettera, non è stato ancora erogato. La BEI richiederà inoltre che il progetto sia conforme alle leggi e ai regolamenti nazionali e comunitari applicabili, quindi comprese le norme per la tutela dell’ambiente e della biodiversità”.

“La lettera specifica le principali condizioni e gli impegni ambientali e sociali della BEI relativamente all’opera, che prevedono prima dell’erogazione del prestito, tra i vari punti, una valutazione aggiornata dei potenziali impatti del progetto sull'ambiente a seguito delle modifiche progettuali introdotte rispetto alla progettazione del 2009, una conferma che le modifiche alla progettazione e i relativi impatti non richiedono ulteriore consultazione pubblica o, se richiesto, la prova del completamento di tal consultazione - precisa -. Pedemontana Lombarda dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure di mitigazione e compensazione previste relative alle tratte, compresa la Tratta D, anche se non facenti parte delle due tratte finanziate dalla BEI”.