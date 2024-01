La vicenda di Pedemontana finisce a Bruxelles: i sindaci del Vimercatese in trasferta per dire no alla maxi autostrada

Pedemontana arriva fino al Parlamento europeo. La vicenda della Tratta D-Breve che ha visto salire sulle barricate i sindaci del Vimercatese è arrivata fino a Bruxelles. Nel pomeriggio di oggi, martedì 23 gennaio, dalle 17 alle 19 si parlerà dell’importante infrastruttura che impatterà pesantemente sul territorio.

Alla tavola rotonda parteciperà una delegazione composta dai sindaci del Vimercatese e dalle associazioni dei cittadini con contributi di esperti nei settori tecnici, economici, giuridici e finanziari.



“Riteniamo che la Tratta D-Breve sia un progetto inutile per la viabilità, che porterebbe a colate di cemento senza un reale beneficio per la nostra comunità – commenta il sindaco di Ornagio Daniel Siccardi -. Questa opera sembra essere imposta al territorio piuttosto che condivisa e spiegata adeguatamente alla popolazione. Ecco perché la nostra battaglia non si fermerà qui. Continueremo a difendere il nostro territorio e a lavorare instancabilmente per il bene della nostra comunità. Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi con la cittadinanza dopo l'incontro a Bruxelles. Ci auguriamo che da questo incontro possano emergere soluzioni concrete, orientate al benessere e alla vivibilità dei cittadini”.