Il no a Pedemontana è arrivato fino al Parlamento europeo

In centinaia erano davanti al Palazzo di Regione Lombardia a dire no a Pedemontana. Nel frattempo la vicenda della grande autostrada che dovrà attraversare la Brianza è arrivata anche al Parlamento europeo. Attraverso la consigliera comunale di Monza Sarah Brizzolara (Pd) che nel fine settimana ha partecipato a un evento riservato ai giovani politici europei.

Brizzolara, da sempre molto sensibile alle tematiche ambientaliste, ha così voluto dimostrare la sua vicinanza ai comitati e ai cittadini che sabato hanno organizzato la grande mobilitazione portando ed esponendo uno striscione contro la realizzazione di Pedemontana anche al Parlamento europeo. “Su Pedemontana sono sempre stata vicino alla battaglia ambientalista dei comitati e ho presentato una mozione sul tema che verrà discussa durante la prossima seduta sistematica del 26 giugno – spiega a MonzaToday -. Personalmente credo che sia sbagliato che in una delle regioni più inquinate d’Europa (secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) l’unico modello di sviluppo e di mobilità rimane quello dello spostamento su gomma e non ci sia una visione sistemica di mobilità alternativa ciclabile o con trasporti pubblici capillari e funzionanti. In più, il progetto della D breve di Pedemontana andrebbe a distruggere molti dei territori verdi che in questi anni le amministrazioni hanno con fatica preservato”.

Sarah Brizzolare al Parlamento Europeo (Foto S. Brizzolara)

Brizzolara si trovava al Parlamento europeo per partecipare all’European Youth Event. La manifestazione che raccoglie giovani da tutta Europa e li mette a confronto sui grandi temi del presente e del futuro: la crisi climatica, i nuovi lavori, l’intelligenza artificiale, i diritti e la democrazia in un mondo in trasformazione.

Sarah Brizzolara è stata selezionata partecipando a un bando che valutava competenze e curriculum, e ha così potuto fare parte della delegazione italiana. L’obbiettivo dell’evento rilanciare l’idea di Europa, i suoi valori e formare una classe dirigente europea all’altezza delle sfide, anche costruendo occasioni di scambio tra giovani impegnati in politica, nelle associazioni, in volontariato, nella rappresentanza studentesca.

“Sono stata felice, sinceramente emozionata e anche molto coinvolta. Ho conosciuto ragazzi e ragazze di tantissimi Paesi, compresi italiani che vivono in altre realtà europee” ha concluso.