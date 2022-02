"Pedemontana si farà": lo conferma il presidente della Provincia

"Partiamo da una presa d’atto: Pedemontana sarà realizzata. Dobbiamo riuscire a capire quali sono i nostri reali e concreti spazi di intervento affinché l’opera venga realizzata ascoltando il territorio". Ad affermarlo è Luca Santrambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza, dopo l'assemblea dei sindaci che si è tenuta nel pomeriggio di venerdì 18 febbraio nella sede di via Grigna.

All'incontro erano presenti 40 sindaci del territorio direttamente coinvolti dalla grande infrastruttura che attraverserà i loro Comuni. L'incontro (con alcuni partecipanti in presenza e altri collegati da remoto) aveva lo scopo di individuare una strategia condivisa in relazione ai nodi ancora non risolti che riguardano la prossima realizzazione delle tratte B2, C, D dell’infrastruttura, il cui progetto definitivo ancora non è stato condiviso con i primi cittadini.

Il presidente della provincia, raccolti dubbi e richieste dei sindaci, adesso li porterà all'attenzione della Regione. “Accolgo con grande senso di responsabilità l’impegno che i sindaci mi hanno attribuito cercando di fare sintesi tra le diverse posizioni per il bene del territorio - aggiunge Luca Santambrogio con una nota ufficiale -. Mi farò portavoce nelle sedi di competenza per chiedere di consegnare in tempi brevi le tavole del progetto che ad oggi non sono state trasmesse ai Comuni per i tratti di competenza; chiedere chiarimenti sul significato della parola 'ottimizzazioni' per capire cosa possiamo fare. Infine chiederò di capire gli sviluppi della tratta D che non rientra nella progettazione. Il mio impegno sarà quello di trasmettere l’esigenza fondamentale di completare la tratta parallelamente alla realizzazione delle altre due per non creare ulteriori carichi di traffico all’aera est già particolarmente congestionata”.