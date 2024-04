I brianzoli che regaleranno al presidente Fontana 35 alberi

Un omaggio sotto il segno del green per ribadire il secco no a Pedemontana. Un regalo speciale quello che il 17 maggio riceverà il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana: 35 alberi, uno per ogni km dell’autostrada che dovrebbe attraversare la Brianza. 35 piante indirizzate non solo al presidente, ma anche agli altri politici e non impegnati nel progetto. Naturalmente un dono sotto il segno del dissenso e della protesta quello che il 17 maggio alle 11 il Comitato per la difesa del territorio – No Autostrada Pedemontana recapiterà direttamente davanti al Palazzo della Regione Lombardia.

Quello di maggio sarà un mese pieno di attività sotto un nuovo ed eloquente slogan: “Pedemontana: Piantatela lì!”. Il primo appuntamento è programmato per il 7 maggio alle 21 a Lissone, nella sala civica di Santa Margherita (via Savio 33) con un’assemblea pubblica con gli aggiornamenti in merito alle ultime novità sul progetto di quello che da in da subito molti cittadini e i comitati hanno definito un ecomostro. “Continua la lotta per evitare di essere soffocati da un inutile, enorme cantiere”, si legge nel volantino che promuove l’assemblea.

Un cantiere che su Lissone avrà un impatto notevole rischiando di garantire al comune brianzolo il triste primato di Comune più cementificato d’Italia. "Lissone raggiungerà il primato di diventare il comune più urbanizzato d’Italia proprio per la realizzazione di un’autostrada che non porterà vantaggi – aveva spiegato Paolo Pileri, professore di Pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano a MonzaToday -.Un’autostrada pensata 20 anni fa e che oggi non ha più senso. Se verrà realizzata la Brianza si darà un’ulteriore mazzata sui piedi. Perderà una delle ultime grandi aree verdi (il Parco PANE, che attraversa il Vimercatese e verrà tagliato dalla Tratta D Breve, ndr) . Sarà un disastro. E per che cosa? Per costruire un’Autostrada le cui previsioni del traffico difficilmente verranno confermate. Lo abbiamo già sperimentato con Teem e Brebemi: autostrade sempre vuote dove lo Stato deve intervenire economicamente".