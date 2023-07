Una ruspa d'oro per dire no alla realizzazione della grande autostrada che attraverserà la Brianza

La battaglia contro la realizzazione di Pedemontana adesso passa anche attraverso l’arma dell’ironia. Nella serata di martedì 18 luglio, in occasione dell’incontro pubblico a Cesano Maderno, il Comitato per la difesa del territorio ha consegnato a Sabato Fusco, direttore generale di Pedemontana, una ruspa color ora. Un premio, come si legge nella motivazione poi condivisa sulla pagina Facebook del gruppo “per l’attività di devastazione del territorio, consumo di suolo e inquinamento dell’aria e i conseguenti danni alla salute che saranno procurati dall’Autostrada Pedemontana”.

Durante l’incontro è stato spiegato il progetto, fornite risposte alle domande e ai dubbi dei cittadini, ipotizzando anche la possibilità di azzerare il pedaggio in alcuni punti rispondendo così alle tante critiche in merito alla realizzazione di una tratta con pedaggi molto elevati e che rischierebbe di rimanere una cattedrale nel deserto. Ma il Comitato per la difesa del territorio resta comunque contrario alla realizzazione della grande opera che avrà un importante impatto sull’ambiente brianzolo.

“Quella ruspa d'oro che abbiamo consegnato a Sabato Fusco è il simbolo dell'arroganza di Regione Lombardia e dell'inconsistenza di amministratori locali che ancora oggi minimizzano e si prestano alla logica predatoria delle compensazioni. Pedemontana va fermata, è un retaggio del passato, occorre riprendere nelle nostre mani il futuro”, precisa il Comitato.