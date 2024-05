In Brianza sono comparse le "spaventaruspe": ecco a che cosa servono

Dai magazzini e dai laboratori ai cantieri. Le “spaventa ruspe” realizzate dal Comitato no Pedemontana sono entrate in servizio. Nel pomeriggio di sabato 25 maggio, dopo il presidio davanti all’ospedale di Desio, i cittadini che protestano contro la realizzazione della maxi autostrada che attraverserà la Brianza si sono spostati verso i cantieri. Verso quell’area di Desio verde e transennata dove sono stati posizionati le “spaventa ruspe”.

In difesa della salute

Si tratta di una sorta di spaventa passeri con il compito, non di allontanare gli uccelli dai campi seminati, ma di tenere lontane le ruspe che dovrebbero entrare in azione per iniziare gli scavi e la realizzazione della maxi autostrada in quella zona della Brianza. Di date certe sull’inizio del lavori ad oggi non ce ne sono. Sabatino Fusco, direttore generale di Autostrada Pedemontana Lombarda, lo scorso 16 maggio aveva dichiarato alla redazione di MonzaToday che “attualmente si stanno svolgendo le operazioni preliminari alla cantierizzazione. Nelle prossime settimane sono previste alcune rilevazioni ante operam, che si protrarranno per circa 10 giorni, e che saranno utilizzate come riferimento per le fasi successive dei lavori. Il cronoprogramma dei lavori è stato presentato nelle sue linee generali ai sindaci interessati, e a seguire le informazioni utili ai cittadini, attraverso un dialogo costante con le associazioni del territorio”.

Il presidio davanti all'ospedale

Ma la protesta sul territorio prosegue. Sabato il presidio davanti all’ospedale di Desio. Circa 50 i partecipanti che, malgrado il tempo incerto, hanno voluto manifestare il proprio dissenso alla realizzazione della maxi opera. “Ci opponiamo al quarto decreto Pnnr con il quale il Governo ha ridotto i fondi per la sanità - spiegano dal Coordinamento No Pedemontana -. Nella stesso documento, però, è previsto di utilizzare i fondi del Piano nazionale ripresa resilienza per eventuali debiti di Pedemontana. Si tolgono i fondi al diritto alla salute, ma quei fondi vengono poi destinati ad un’opera inutile e dannosa per il territorio. È l'ennesimo regalo fatto con soldi pubblici a una Società che altrimenti non starebbe in piedi e che ha già beneficiato dell'intervento pubblico quando avrebbe dovuto essere realizzata all'80% con finanziamenti privati mai arrivati. Una volta realizzata Pedemontana potremo arrivare 10 minuti prima alla Malpensa; pazienza se poi ci vogliono 10 mesi per una visita specialistica all'ospedale”.

La paura della diossinna (a 48 anni dal disastro)

Poi i cittadini si sono spostati verso le aree verdi transennate posizionando " gli spaventa ruspe” e gli striscioni. Così come continua a Lissone la raccolta firme contro il consumo di suolo, e nel resto della Brianza la petizione per chiedere l’immediata convocazione del tavolo sulla diossina. La realizzazione di Pedemontana prevede nel tratto di Desio, Cesano Maderno e Seveso la movimentazione di terra contaminata dalla diossina del disastro ecologico di Seveso il 10 luglio 1976". “Secondo noi la bonifica proposta non è in grado di garantire la salute e la sicurezza per tutti – spiega Davide Biggi, uno dei referenti del Comitato no Pedemontana di Seveso -. La legge prevede due soglie di rischio per la diossina nel terreno: 10 nanogrammi per metro cubo di terra per le zone residenziali, e 100 nanogrammi per quelle industriali. Lungo il tracciato in diversi punti si sono riscontrate concentrazioni superiori ai 10 nanogrammi, ma inferiori a 100. Ma visto che molti di questi punti rientrano nella tratta della futura autostrada non saranno sottoposti a bonifica perché l’autostrada viene considerata area industriale”.

La paura è che con la movimentazione del terreno e il successivo trasferimento (che Pedemontana ha assicurato in sicurezza) nelle aree di smaltimento la diossina possa diffondersi nell’aria. “Peraltro cantieri e spostamenti avvengono in un’area altamente urbanizzata - incalza Biggi -. È alto il rischio di dispersioni di polveri inquinanti nell’aria. In questo caso non si sta parlando di piccoli interventi, ma di vere e proprie movimentazioni di tonnellate di terra inquinata che verranno smosse e trasferite lungo le tratte della Brianza”.