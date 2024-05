"La diossina dopo 48 anni ci terrorizza": in Brianza la paura è ritornata

La paura c’è ed è grande: con la movimentazione del terreno per la realizzazione di Pedemontana (anche in quei tratti dove c’è la diossina) i cittadini temono che le particelle pericolose ritornino nell’aria. Malgrado le rassicurazioni dei vertici di Autostrade Pedemontana che, a più riprese, hanno assicurato che verranno prese tutte le precauzioni del caso (i camion verranno coperti e le gomme costantemente lavate) i brianzolo sono terrorizzati che ci possano essere una nuova Icmesa. Così che il Comitato No-Pedemontana organizza una petizione per chiedere un immediato incontro pubblico per conoscere esattamente il piano di bonifica (le firme verranno raccolte sabato 11 maggio al mercato di Seveso, accesso via Redipuglia, dalle 9.30 alle 23.30).

Dopo quasi 48 anni dal disastro ambientale (quel 10 luglio 1976 era una calda giornata d’estate quando dall’azienda chimica fuoriuscì quella nube tossica) i brianzoli hanno ancora paura. Soprattutto coloro che, con qualche capello bianco, ricordano quei giorni, le famiglie sfollate, le case nelle aree contaminate rase al suolo e le tante aziende agricole che non hanno più riaperto. Uno scenario che è stato ripercorso anche nella serata di ieri, martedì 7 maggio, durante l’assemblea pubblica organizzata a Lissone dal Comitato per la difesa del territorio-No Pedemontana. Durante la serata Davide Biggi, grande conoscitore del disastro dell’Icmesa e che quel 10 luglio aveva 12 anni e viveva con la sua famiglia a Cesano Maderno, ha ripercorso quella tragedia anche con una mostra: una carrellata di pannelli dove, attraverso foto, documenti, articoli di giornali, viene ripercorsa una vicenda che non si è conclusa in quell’afosa giornata d’estate.

Una delle oto della mostra

“Sulla questione Seveso ci sono ancora tanti domande senza risposta - ha spiegato Biggi -. Per anni non si sapeva neppure quanta diossina fosse fuoriuscita: c’è chi parlava di 300 grammi, e chi persino di 3 quintali. Così come dubbi e contestazioni sono sorte in merito alla mappatura delle zone contaminate (Seveso, Cesano Maderno, Meda, Bovisio Masciago e Desio, ndr). La zona A, quella intorno alla fabbrica, era stata quella maggiormente colpita: una grande area poi rasa al suolo sopra alla quale è stato realizzato il Bosco delle Querce”. Nel suo racconto Biggi ricorda i bambini con il volto ricoperto dalle bende, gli oltre 50mila animali abbattuti, quelle aree agricole contaminate dalla diossina che non sono state più coltivate.

“Solo negli anni ’90 i dubbi sui criteri della mappatura hanno dato ragione alle persone che avevano sollevato criticità - prosegue -. È per questo che noi adesso solleviamo ancora dubbi e speriamo che l’errore di allora non si ripeta. Secondo noi la bonifica proposta non è in grado di garantire la salute e la sicurezza per tutti. La legge prevede due soglie di rischio per la diossina nel terreno: 10 nanogrammi per metro cubo di terra per le zone residenziali, e 100 nanogrammi per quelle industriali. Lungo il tracciato in diversi punti si sono riscontrate concentrazioni superiori ai 10 nanogrammi, ma inferiori a 100. Ma visto che molti di questi punti rientrano nella tratta della futura autostrada non saranno sottoposti a bonifica perché l’autostrada viene considerata area industriale”.

Una delle immagini della mostra

La paura è che con la movimentazione del terreno e il successivo trasferimento (che Pedemontana ha assicurato in sicurezza) nelle aree di smaltimento la diossina possa diffondersi nell’aria. “Peraltro cantieri e spostamenti avvengono in un’area altamente urbanizzata - incalza Biggi -. È alto il rischio di dispersioni di polveri inquinanti nell’aria. In questo caso non si sta parlando di piccoli interventi, ma di veri e proprie movimentazioni di tonnellate di terra inquinata che verranno movimentate e trasferite lungo le tratte della Brianza”.