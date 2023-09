Il tecnico di Pedemontana incontrerà i cittadini del comune interessato dagli espropri (per il cantiere)

Dopo Bellusco è il turno di Sulbiate. Il tecnico di Pedemontana Autostrada Lombarda esperto di espropri incontra la popolazione del piccolo comune del Vimercatese che, secondo il progetto definitivo della Tratta D, verrà coinvolto nella fase cantieristica, pur non venendo attraversato dalla grande arteria stradale. I cittadini (in particolare coloro interessati dagli espropri) lo potranno incontrare l’8 settembre in municipio dalle 16 alle 18.

“Il 4 agosto Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., ha presentato la variante al Progetto Definitivo della Tratta D, prevedendo la modifica del tracciato originario - si legge sul sito del comune di Sulbiate -. Il nuovo tracciato progettato si estende sino all’interconnessione A4-A58 (TEEM). Questa proposta di variante fa si che il tracciato della Tratta D non sia più sul territorio comunale di Sulbiate, tuttavia alcuni terreni in zona Cascina Ca’ saranno interessati da occupazioni temporanee per la durata del cantiere. Dietro nostra richiesta Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A ha dato disponibilità a mettere a disposizione un tecnico dell'Ufficio Espropri ed Interferenze affinché possa fornire delucidazioni ai destinatari dei provvedimenti di occupazione temporanea”.

Inoltre il 20 settembre alle 21 in municipio a Lissone ci sarà una commissione ad hoc con i vertici di Pedemontana che risponderanno ai dubbi e alle domande dei consiglieri e presenteranno il grande progetto. L’incontro è aperto al pubblico che, però, come previsto da tutte le commissioni consiliari non potrà intervenire.