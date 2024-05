Il comune brianzolo dove ad accompagnare a scuola i bimbi ci sono anche i cani

A scuola con Fido, un amico a quattro zampe. Anzi più di uno. A Brugherio i più piccoli vanno a scuola accompagnati anche da cani. Sbarca infatti in città l'inizitiva che vedrà i bimbi camminare verso scuola, per una mattina, insieme ai volontari dell'associazione ConFIDO che in città e non solo si occupa di promozione della cultura cinofila.

Nei giorni scorsi la città è stata "tappezzata" da disegni realizzati dai bambini sul tema della sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e del senso civico, con l'invito per i proprietari di cani a raccogliere le deiezioni. Una affissione, autorizzata dal comune, che ha visto colorati cartelli plastificati realizzati dai bambini della scuola elementare Don Camagni di Brugherio apparire in tutte le zone della città. In vista del 9 maggio. "I bambini sanno bene cos’è giusto fare, e i disegni lo dimostrano ma gli adulti spesso se ne dimenticano" hanno fatto sapere dall'associazione.

Mercoledì mattina l'associazione Confido insieme al Piedibus di Brugherio percorrerà i quattro percorsi che portano alla Don Camagni, tutti scortati dai cani. "Una passeggiata mattutina insolita, che vedrà giovani alunni e proprietari di cani insieme, verso scuola, per ricordare a tutta la città che l’educazione si impara da piccoli ma che non è mai troppo tardi per diventare cittadini più civili" spiegano da ConFIDO.