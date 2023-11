Nel parco di Monza un'opera di sei metri dipinta a 500 mani

Un'opera di sei metri dedicata al foliage dipinta a 500 mani. Domenica 12 novembre si è svolta la terza edizione dell’evento “Il foliage, i colori dell’autunno in acquerello”, a cura dell’Accademia Internazionale dell’Acquarello, che ha visto la partecipazione di oltre cinquecento appassionati, adulti e bambini, provenienti da tutta la Lombardia e dal Piemonte.

Presenti anche il FAI e la scuola del Castello Sforzesco di Milano, con le classi di illustrazione e i gruppi guidati di ‘Plein air’. "L'esperienza del Parco di Monza in una bella giornata autunnale - afferma Arianna Bettin, Assessora alla Cultura, Parco e Villa Reale del Comune di Monza - è tra le più suggestive che la Brianza possa offrire. L'intuizione brillante dell'iniziativa dell'Accademia è quella di offrire l'occasione a tutti, attraverso l'esercizio artistico, di portare con sé non solo nella mente, ma anche sul supporto materiale della carta, i colori e le impressioni del nostro meraviglioso foliage. Il coinvolgimento attivo di così tante persone è un successo da celebrare e un esempio di come si possa valorizzare al meglio la Villa Reale".

I partecipanti al raduno hanno dipinto con i maestri coinvolti per l'occasione un’opera di sei metri sul tema del bosco. Tra loro, anche centocinque giovanissimi allievi provenienti da numerosi istituti del territorio, che con grande entusiasmo si sono cimentati con pennelli e colori. Hanno ottenuto un'ampia adesione anche i laboratori per la realizzazione di uno sketchbook, comprensivi di una visita alla mostra degli allievi dell’Accademia e degli artisti ospiti: Felice Feltracco, Massimo Ciavarella, Simone Trotta e Silvio Boselli. Il contest in estemporanea, organizzato nel corso della giornata, è stato vinto da Monica Casaletto, che si è aggiudicata una palette di colori e pennelli professionali.