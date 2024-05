Ecco perché l'arcivescovo Delpini oggi era a Monza

Una visita speciale in quel di Monza per l'arcivescovo di Milano Mario Delpini che nella giornata di sabato 4 maggio è giunto all'rsa San Pietro di viale Cesare Battisti per l'inaugurazione di "Residenza 20", la nuova struttura per l'assistenza temporanea agli anziani progettata dalla Cooperativa La Meridiana insieme all’Opera Diocesana Istituto San Vincenzo.

La nuova struttura, sorta negli spazi dell'ex Centro Diurno Integrato San Pietro (oggi trasferito nell’area de Il Paese Ritrovato), servirà a rispondere al bisogno fortemente sentito di assistere gli anziani nelle fasi in cui necessitano in urgenza di maggiori cure per perdita temporanea di autonomia, sollevando così sia le famiglie sia le strutture ospedaliere.

Di qui la presenza dell'arcivescovo, che ha partecipato al taglio del nastro insieme al sindaco Paolo Pilotto, a don Sergio Didonè, presidente dell’Opera Diocesana Istituto San Vincenzo, ai referenti de La Meridiana e ai tanti amici e finanziatori dell'opera. Impartendo la benedizione sulla nuova residenza e su tutti i presenti.

La comunità ha bisogno di visionari - ha sottolineato l'arcivescovo - E di persone in grado di farsi un’idea sugli scenari futuri. Di persone creative e competenti capaci di progettare, trovare risorse e realizzare progetti concreti che rispondano alle diverse necessità dei cittadini e del territorio".

Don Sergio Didonè ha invece sottolineato la continuità della missione dell’Opera Diocesana Istituto San Vincenzo (proprietaria dell'immobile) con quella de La Meridiana: "All’inizio del secolo i progetti dell’Istituto San Vincenzo erano rivolti prevalentemente ai ragazzi fragili. Oggi La Meridiana risponde con competenza ed efficacia alle esigenze delle persone anziane e delle loro famiglie.”

Il sindaco Paolo Pilotto ha infine portato il saluto della città e il suo ringraziamento "per quanto ha fatto e sta facendo La Meridiana".

Inaugurata anche l'opera d'arte "Insieme"

Nel corso della giornata si è tenuta anche un'altra inaugurazione, ovvero quella dell’opera "Insieme" progettata e realizzata appositamente per la nuova struttura. L’autore dell’installazione site specific è Aldo Bottoli, designer e artista con una specifica competenza relativa ai fenomeni cromatici e percettivi. Da molti anni porta il suo contributo di scrittura registica all’interno dei luoghi di cura, pratica per la quale ha coniato il termine di drammaturgia del quotidiano. "Insieme", opera iniziata nel 2023 e conclusa nell’arco di un anno, consta di trenta formelle monocromatiche in creta refrattaria, suddivise in dieci pannelli posti a lato delle camere di degenza lungo un percorso di 90 metri. Completa l’opera una grande composizione all’ingresso della residenza che si completerà nel tempo con la "raccolta documentata" delle emozioni.

Chiunque potrà infatti partecipare contribuendo alla sua evoluzione, chiedendo all’artista di aggiungere una nuova componente oppure ai curatori di registrare ciò che l’opera ha suscitato in loro osservandola. Immaginari che saranno documentati e che diventeranno parte dell’opera stessa.