Perché davanti al Duomo di Monza c'era uno schieramento dei carabinieri

Lucerne, pennacchi, sciabole e alte uniformi. Non è passato inosservato lo schieramento dei carabinieri che mercoledì sera ha fatto capolino in piazza Duomo. Uno spettacolo a sorpresa a cui hanno assistito affascinati diversi passanti che l'1 giugno si sono ritrovati ad attraversare il centro di Monza. Ma è stato solo un piccolo "assaggio" - con le prove generali - di una grande festa che sarà organizzata in città il prossimo 7 giugno per la celebrazione del 208esimo anniversario della fondazione dell'Arma. La ricorrenza, che si festeggia il 5 giugno a Roma e successivamente nei vari comandi dei carabinieri del Paese, nel capoluogo brianzolo sarà celebrata martedì 7 giugno in uno dei luoghi simboli della città: il Duomo di Monza.

Per la ricorrenza saranno schierati in piazza un plotone di carabinieri in GUS (Grande Uniforme Speciale), la famosa divisa stroica dei carabinieri, due blocchi di militari con comandanti di stazione, in rappresentanza dei presidi dell'Arma su tutto il territorio provinciale, insieme a carabinieri di quartiere della compagnia di Monza, carabinieri forestali e militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale insieme a rappresentanze, bandiere e labari dell'Associazione Nazionale Carabinieri della provincia associazioni combattentistiche e d'arma.

A rendere unica una serata che vedrà la città di Monza rendere omaggio ai suoi carabinieri con la consegna di enomi e riconoscimenti a militari che si sono distinti nel servizio, ci sarà anche la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia che comincerà a suonare, marciando, da piazza Trento e Trieste fino all'Arengario. Qui verranno eseguiti due brani prima che i militari raggiungano marciando piazza Duomo dove suonerà l'adunata per l'inizio della cerimonia. Il programma della serata verrà reso noto successivamente. Intanto mercoledì sera, qualcuno - bambini compresi - ha già assistito a una piccola anteprima e le immagini registrate dai passanti sono poi finite subito sui social, suscitando grande curiosità.