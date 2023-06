L'anno prossimo la cena in bianco a Monza non ci sarà più. Ecco perché

Mille partecipanti e una serata magica, all'insegna del bianco e dell'eleganza che ha vestito di incanto uno dei luoghi incantevoli di Monza: piazza Carrobiolo. Quella del 2023 però è stata l'ultima Cena in Bianco di Monza. Il prossimo anno infatti la manifestazione organizzata con successo per otto edizioni da Lorena Sala, non ci sarà. "È un evento bellissimo, un evento pensato per far vivere alle persone in un luogo speciale una serata di convivialità e condivisione. Mi sono innamorata subito di questo sogno e l’ho voluto portare a Monza insieme ad un’amica. E poi anno dopo anno si è consolidato e siamo arrivate a 8 meravigliose edizioni in altrettante 8 stupende location, sempre con un’atmosfera da favola" spiega Lorena Sala in un lungo post pubblicato sulla pagina social dell'evento. "Ma come tutte le cose arriva il momento di chiudere i cicli. Di lasciare spazio a nuovi inizi".

Un intervento per spiegare le ragioni dell'addio e condividere il persorso fatto insieme ai monzesi. "È diventato sempre più difficile organizzare Cena in Bianco, per un insieme di ragioni: anzitutto si tratta di un evento non finanziato dal Comune o dalla Regione, ma che si autofinanzia grazie a Partner che credono nella bellezza di questo evento e questo lo rende più complicato e non remunerativo per molti che ci lavorano e dedicano del tempo (pensate ad esempio alla serata: i White Angels, gli addetti sicurezza, i fotografi, la protezione civile, le receptionist… tutto il personale è disponibile gratuitamente)". e ancora: "con il trascorrere degli anni l’organizzazione è diventata sempre più complessa e costosa; non entro nel merito ma le normative chiedono più adempimenti e documentazioni e la “macchina organizzativa” che sta dietro le quinte e lavora per progettarla, predisporla e renderla fattibile sia a livello logistico e pratico che comunicativo ha bisogno di oltre un mese di lavoro".

"A queste principali si aggiunge una mia motivazione personale" ha concluso.

"Io al momento rinnovo i ringraziamenti a tutti voi meravigliosi partecipanti che avete con la vostra energia e allegria reso speciale ogni Edizione di Cena in Bianco. Vi ringrazio per l’amore con cui avete allestito i vostri tavoli, per la ventata di felicità che avete portato nelle serate di Cena in Bianco, vi ringrazio di cuore perché come noi abbiamo donato a voi una serata speciale, voi l’avete donata a noi. Grazie di cuore...Il mio non è un addio, ma un arrivederci… chissà, potrebbe essere possibile una diversa avventura insieme…" ha concluso Lorena Sala.

FOTO - Lorena Sala