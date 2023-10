Perché a Monza i parcheggi sono diventati (quasi tutti) a pagamento

Monza vuole diminuire il traffico e combattere il congestionamento sulle strade. E la giunta Pilotto, come spiegato nelle recenti dichiarazioni, tra le azioni intraprese per la "progressiva diminuzione o regolarizzazione del traffico" ha inserito anche l'istituzione di parcheggi a pagamento. E tariffe agevolate per gli abbonamenti mensili che entreranno in vigore a partire dal 1 novembre 2023 per sei aree di sosta gestite da Monza Mobilità Srl.

“La decisione si inserisce tra le attività previste per la progressiva diminuzione o regolarizzazione del traffico viabilistico di Monza che da anni subisce degli effetti della pressione dei veicoli fino alle zone centrali” spiegano dal municipio. Secondo gli ultimi dati a disposizione elaborati dal servizio di monitoraggio atmosferico Copernicus (Cams), la provincia Monza e Brianza è la seconda in Italia per concentrazione medie di particolato fine - Pm 2,5 - superiore alla soglia dei 10 microgrammi al metro cubo consentiti.

“Per affrontare un problema così radicato stiamo mettendo in campo più azioni complementari tra loro, tese a migliorare la vivibilità della nostra città e a consentire un uso degli spazi più equilibrato”, spiega il Sindaco Paolo Pilotto: “Stiamo lavorando sulla sosta, ma anche sulla progettazione di zone 30 e su un nuovo piano di alberature che riguarderà prima di tutto le principali vie di accesso a Monza”. La decisione di introdurre una rivoluzione della sosta in città dunque risponde, secondo le dichiarazioni, a un'esigenza di controllo del traffico, intervenendo anche sulla regolamentazione della sosta con nuove regole. La rivoluzione della sosta, annunciata in estate, è cominciata con l'area del centro. Dal 15 ottobre poi toccherà alla zona della stazione. E il comune ha annunciato tariffe agevolate per gli abbonamenti in altre sei aree di sosta cittadine gestite da Monza Mobilità. Ma per "combattere" il traffico in città l'amministrazione punta a mettere in campo altre azioni.

Obiettivo "aria pulita" e potenziamento mezzi pubblici

“Le tariffe agevolate e i nuovi abbonamenti a favore dei residenti – spiega l’assessore al Bilancio Egidio Longoni – permettono di offrire ai cittadini un’alternativa più economica e più sicura garantendo al contempo minori disagi sulla viabilità, meno ingorghi e, di conseguenza, una città più vivibile e dall’aria più pulita”.

“In prospettiva lavoreremo anche per istituire collegamenti intermodali verso il centro città anche grazie al potenziamento del bike-sharing, delle navette per gli spostamenti casa-lavoro e la rimodulazione del trasporto pubblico locale”, ha aggiunto l’assessore alla Mobilità e Ambiente Giada Turato.

La mappa dei parcheggi e gli abbonamenti

A partire dal 15 ottobre è possibile acquistare sul sito di MonzaMobilità www.monzamobilita.it i nuovi abbonamenti mensili validi dal 1° novembre, che si affiancano a quelli settimanali e che introducono sconti per i residenti e per quanti utilizzano le strutture in modo continuativo.

Sono sei parcheggi coinvolti: Parco Porta Monza; Piazza Castello; via A. Volta; via Suor Maria Pelletier (interrato); Piazza G. Cambiaghi; CAM (interrato via Martiri delle Foibe). Per il solo parcheggio interrato di via Martiri delle Foibe gli abbonamenti settimanali a 15 Euro e i mensili (50 euro per i residenti e 60 euro per i non residenti) saranno disponibili a partire dal 1°dicembre.

Gli abbonamenti mensili saranno in vendita a partire dal 15 ottobre e potranno essere acquistati dalle ore 00.00 del giorno 15 alle ore 12:00 del giorno 28 del mese precedente l’inizio di validità dell’abbonamento. La commissione applicata è pari al 10%.