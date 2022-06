Nel Parco di Monza c'è una piscina con trampolino e scivolo ma è (ancora) chiusa

Nel parco di Monza, a pochi passi dall'autodromo, c'è una piscina olimpionica con una vasca da 50 metri, uno scivolo e un trampolino. Un'oasi dove si potrebbe trovare un po' di refrigerio nelle giornate estive e godere di qualche ora di relax. Ma è chiusa. E non aprirà nemmeno quest'anno.

L'impianto ha i cancelli chiusi ormai dal 2019, dopo che era stata annunciata una chiusura per interventi di riqualificazione e ammodernamento urgenti che però non sono mai stati ultimati e la piscina che sorge nelle vicinanze del Tempio della Velocità, vicino all'ingresso di Santa Maria delle Selve, da allora non ha più riaperto al pubblico.

"La struttura, un'oasi di azzurro immersa nel verde, nel corso degli anni ha via via rafforzato la sua caratteristica di punto d'incontro e di svago, a due passi da Monza e dalla Brianza. Da oggi essa si impone ancora più all'attenzione grazie ad una serie di innovazioni e di iniziative, destinate a rendere ancora più piacevoli i momenti di relax dei suoi ospiti, dando a ciascuno la possibilità di interpretare in maniera diversa la pratica sportiva, a contatto con la natura in un ambiente unico, il Parco di Monza" si legge nella presentazione dell'impianto sul sito Monza e Brianza Turismo, sotto la dicitura "Chiusa per l'estate 2021". E il discorso vale anche per il 2022.

I fondi per la riqualificazione

A marzo il comune di Monza ha annunciato una serie di interventi previsti nel piano di finanziamento di Regione Lombardia che ammontano a quasi tre milioni di euro: parte di questi investimenti saranno utilizzati anche per la riqualificazione e la valorizzazione della piscina olimpionica.

È del 1° marzo la delibera di giunta regionale che determina e aggiorna il programma degli interventi per la ripresa economica della Lombardia: “Questa è l’ennesima riprova che ci sono occasioni da cogliere per poter ottenere finanziamenti che interessano la nostra città, come per altri innumerevoli progetti già realizzati in questi anni" aveva dichiarato anunciando il piano di finanziamenti il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio Simone Villa. Infrastrutture per l'istruzione e la formazione, mobilità sostenibile, sistemi di spostamento per le Olimpiadi, reti di trasporto sicure e resilienti, promozione e sostegno allo sport. Erano questi gli ambiti per i quali il comune di Monza aveva presentato richieste di finanziamento per interventi che riqualificassero il centro, i quartieri e altre opere di pubblica utilità.

E oltre a interventi sulla mobilità ciclabile cittadina, di moderazione del traffico, per il prolungamento della M5, figura anche la dicitura relativa alla "riqualificazione e valorizzazione della piscina olimpionica all'interno del Parco di Monza nelle immediate vicinanze dell'Autodromo Consorzio Villa Reale e Parco di Monza". Il costo della progettazione è pari a 2.000.000 euro, stesso importo del finanziamento previsto. Già a marzo MonzaToday aveva chiesto al comune e al Consorzio informazioni in merito al progetto di riqualificazione e allo stato di fatto della struttura e dei lavori previsti. Ad oggi non è pervenuta nessuna risposta. Appena avremo aggiornamenti vi informeremo sul futuro della piscina e sulle stime di ristrutturazione, sullo stato dell'eventuale bando di affidamento dei lavori e sulla riapertura.