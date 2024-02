Il papà di Ilaria Salis (per adesso) non parlerà più coi giornalisti: ecco il motivo

“Dopo la vergognosa imboscata subita ieri dal padre di Ilaria Salis durante la trasmissione Diario del Giorno su Rete4 ad opera di Brindisi e Sallusti la famiglia comunica che sospende qualsiasi comunicazione con la stampa in attesa di stabilire se procedere con alcune testate selezionate o se terminare del tutto le comunicazioni mediatiche. Tutti gli atteggiamenti diffamatori saranno denunciati al più presto!”.

Questo il post pubblicato nella mattinata di giovedì 1 febbraio sulla pagina Facebook “Liberiamo Ilaria Salis”. Una comunicazione che arriva all’indomani della partecipazione di Roberto Salis alla trasmissione andata in onda nella serata di mercoledì 31 gennaio su Rete 4. Durante la trasmissione è stato affrontato il caso di Ilaria Salis, la maestra di 39 anni che da quasi un anno detenuta a Budapest perché accusata di essere stata tra gli aggressori di due neonazisti durante la manifestazioni di estrema destra organizzata un anno fa nella capitale ungherese. Le immagini di Ilaria che lunedì mattina si è presentata nell’aula del tribunale per l’udienza incatenata hanno fatto il giro del mondo scatenando l’indignazione.

Durante la trasmissione televisiva è stata ricostruita la storia di Ilaria, ex studentessa del liceo classico Zucchi, vent’anni fa attivista del centro sociale Foa Boccaccio e poi da sempre attivista antifascista. I toni si sono fatti tesi quando il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti ha preso la parola affermando che il gruppo che aveva aggredito i due neonazisti “non erano boyscout ed erano stati più volti accusati di azioni terroristiche”, ricordando l’importanza di fare di tutto per tutelare i diritti di Ilaria Salis. Ma l’intervento di Sallusti ha fin da subito indispettito il padre della monzese indignato per un articolo pubblicato da Il Giornale sulla sua storia professionale, ritenuto dall’uomo non veritiero. I toni si sono fatti molto accesi fino a quando Salis, che era in attesa di imbarcarsi per l’Italia, ha chiuso il collegamento annunciando azioni legali. Intanto domani, venerdì 2 febbraio, Roberto Salis incontrerà il presidente del Senato Ignazio La Russa.