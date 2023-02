Perché le persone tradiscono i loro partner (e come evitarlo)

Ci si impegna in relazioni monogame con l’intento di mantenere l’esclusività sessuale, ma molte volte si cede poi all’infedeltà. Perché si tradisce? La ricerca psicologica, come spiega Today.it, si è concentrata sino ad oggi sulle caratteristiche individuali e relazionali che rendono i rapporti più vulnerabili al tradimento, prestando meno attenzione alle strategie che riducono la probabilità di rottura a causa di un tradimento.

Ora un nuovo studio, condotto da un team di psicologi della Reichman University in Israele e dell'Università di Rochester nello stato di New York, ha individuato una strategia che potrebbe ridurre la tentazione di tradire il proprio partner. Secondo i ricercatori, “mettersi nei panni” del proprio partner (adottare la sua prospettiva) aumenta il desiderio per lui e l'impegno nella relazione, riducendo allo stesso tempo l'interesse sessuale e romantico per altre persone. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul Journal of Sex Research.

Perché si tradisce il proprio partner

Le persone possono essere infedeli per una serie di motivi. Si tradisce per la ricerca del nuovo, perché la vecchia relazione non appaga più, per provare ancora una volta il brivido della seduzione. "Tuttavia - ha affermato l'autore principale dello studio, Gurit Birnbaum, professore di psicologia alla Reichman University - anche se le persone possono essere soddisfatte delle loro relazioni, il rischio che tradiscano i loro partner c’è comunque, perché magari l'opportunità si è presentata in un momento in cui erano troppo stanche, troppo arrabbiate o troppo ubriache per combattere la tentazione".

"Inoltre - ha sottolineato Harry Reis, professore di psicologia all'Università di Rochester e coautore dello studio -, gli uomini sono più propensi a tradire perché sentono che i loro bisogni sessuali non vengono soddisfatti. Le donne, d'altra parte, sono più propense a tradire perché sentono che i loro bisogni emotivi non sono soddisfatti".

Lo studio

Per trovare una strategia in grado di ridurre la probabilità di tradire il proprio partner, i ricercatori hanno condotto tre esperimenti randomizzati su 408 persone (213 donne israeliane e 195 uomini israeliani) di età compresa tra 20 e 47 anni e con una relazione monogama, di sesso misto (eterosessuale) di almeno quattro mesi. I partecipanti sono stati invitati ad adottare o meno la prospettiva del proprio partner, e a valutare, incontrare o pensare a persone attraenti mentre gli psicologi registravano le loro espressioni di interesse per queste persone (estranee) così come il loro impegno e desiderio per i loro partner.

L'empatia riduce la probabilità di tradire

I ricercatori hanno scoperto che adottare la prospettiva del partner ha aumentato l’impegno e il desiderio per lui, diminuendo contemporaneamente l’interesse sessuale e romantico per potenziali partner alternativi. I risultati suggeriscono che l’assunzione di prospettiva del proprio partner scoraggia le persone ad impegnarsi in comportamenti che potrebbero ferirli e danneggiare la loro relazione. "La presa di prospettiva - ha affermato Reis - non impedisce di tradire, ma riduce il desiderio di farlo. Non solo, promuove anche l'empatia, la comprensione, la vicinanza e la cura". "Tradire - continua lo psicologo - significa dare la priorità ai propri obiettivi rispetto al bene del partner e della relazione, quindi vedere le cose dal punto di vista dell'altra persona offre una visione più equilibrata di queste situazioni".

Come resistere a un partner attraente

I risultati di questo studio possono aiutare le persone a capire come resistere alle tentazioni a breve termine. "La considerazione attiva di come i partner romantici possono essere influenzati da queste situazioni - hanno spiegato i ricercatori - serve come strategia che incoraggia le persone a controllare le loro risposte a partner alternativi attraenti e a derogare la loro attrattiva".

La strategia funziona anche se è solo uno dei due partner ad adottarla

Il team non ha testato se i benefici di questa strategia si estendono anche ai partner dei partecipanti che non hanno partecipato dell'esperimento. Tuttavia, secondo Birnbaum, entrambi i partner possono sentirsi più soddisfatti della relazione e quindi avere meno probabilità di tradire, anche se solo uno dei due partner ha adottato la strategia testata in questi esperimenti. Oltre a ridurre la probabilità di infedeltà, l'assunzione della stessa prospettiva del partner motiva le persone ad avere compassione per le emozioni dei loro partner e a cercare di rafforzare il legame con il partner, rafforzando così la relazione esistente".

"Le persone - ha concluso Reis - si sentono meglio comprese, e questo rende più facile risolvere i disaccordi, essere di aiuto in modo appropriato ma non invadente e condividere gioie e risultati. È una strategia che può aiutare le persone a vedere il 'noi', piuttosto che il 'me e te', in una relazione".