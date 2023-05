Perché sotto l'Arengario in centro Monza è comparso un "ristorante"

Tavoli e sedie sotto l'Arengario con vista sul centro della città di Teodolinda. Un "ristorante" speciale quello allestito nella giornata di sabato 6 maggio in piazza Roma dove è andata in scena la prima tappa dell'iniziativa "Cosa abbiamo in comune": un appuntamento organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con Sodexo per far conoscere i servizi della ristorazione scolastica ai cittadini. E le sue specialità.

Un percorso esperienziale dedicato alle famiglie e ai cittadini che ha preso il via nella tarda mattinata di sabato ed è proseguito con la degustazione ( a offerta libera) del "risotto da passeggio" e di una speciale torta. “Conoscere e condividere i servizi promossi dal Comune, gli operatori impegnati quotidianamente e i continui sforzi tesi al miglioramento della qualità sono gli obiettivi di ‘Cosa abbiamo in Comune’ – aveva spiegato il sindaco Paolo Pilotto presentando l'iniziativa – Si tratta del primo di una serie di appuntamenti con i cittadini: cominciamo dalla ristorazione scolastica perché è uno dei servizi comunali più diffusi e capillari in città, che merita di essere conosciuto anche dai cittadini che non hanno figli iscritti nelle scuole”.

Alla presenza del primo cittadino della città di Monza e del responsabile del Segmento Scuole di Sodexo, Franco Bruschiè stato presentato il progetto Buono Così, realizzato da Sodexo, per mostrare a genitori e famiglie le fasi di preparazione, la filiera e i fornitori, oltre alla qualità dei pasti che vengono quotidianamente serviti ai più piccoli.

Il ristorante sotto l'Arengario

Ai piedi dell’Arengario è stato allestito un percorso esperienziale del refettorio con guide esperte che hanno realizzato laboratori per bambini e spiegato alla cittadinanza l’organizzazione e i messaggi educativi dell’iniziativa. Special guest della giornata: Francesca Barberini, conduttrice televisiva, foodwriter, gastronoma e autrice di libri di cucina. I cittadini attraverso un’offerta libera hanno assaggiato un risotto da «passeggio» e un dessert. Un pranzo buono che fa anche bene: il ricavato infatti è stato devoluto ai Frati delle Grazie Vecchie di Monza, presenti all’iniziativa, impegnati in attività di recupero delle eccedenze alimentari presso la Scuola Secondaria Confalonieri.

L'iniziativa è stata anche occasione per ringraziare pubblocamente da parte dell'amministrazione comunale tutti i cittadini che hanno preso parte alle Pulizie di Primavera lo scorso 15 aprile, la giornata di impegno civico che da anni coinvolge migliaia di volontari nella cura della città.