Ecco perché il generale Vannacci non presenterà il suo libro a Monza

Il generale Roberto Vannacci non presenterà il suo libro a Monza perché il 16 ottobre alle 20.30 la sala conferenze di San Rocco è già occupata da un evento elettorale in previsione delle suppletive del 22 e 23 ottobre. La conferma ufficiale e la spiegazione arriva dal comune di Monza. “In campagna elettorale l’ufficio elettorale definisce un programma di utilizzo esclusivo di alcuni spazi all’interno dei centri civici i quali verranno messi a disposizione di tutti i partiti, liste civiche e/o coalizioni interessate. Tale calendario avrà precedenza assoluta su qualsiasi altra richiesta ancorché autorizzata”.

Così che gli organizzatori dell’evento – il giornale on line Farhenheit 2002 - sono stati costretti a cercare in fretta e furia un’altra destinazione (questa volta privata) per la presentazione del libro. Il generale Roberto Vannacci presenterà il suo libro “Il mondo al contrario” sempre il 16 ottobre alle 20.30 all’Euro Hotel di Concorezzo. Ma intanto gli organizzatori annunciano battaglia legale contro il comune di Monza.

“Noi abbiamo seguito l’iter istituzionale per la prenotazione della sala e io stessa ho chiamato chi gestiva la sala per capire a che punto era la nostra pratica che era già stata avviata - spiega a MonzaToday Gloria Callarelli, direttrice del giornale e che il 16 ottobre presenterà l’autore -. A martedì 10 ottobre ci è stato riferito che la sala era libera ma bisognava attendere l’ok. Ho cercato di capire se le lungaggini del via libera fossero legate alla presenza del generale Vannacci, ma non si ben capito con quale criterio veniva concessa o meno una sala comunale”. Callarelli ha poi atteso il giorno dopo per avere la conferma. “Ho richiamato almeno una decina di volte nell’orario indicato ma senza riposte - ha proseguito -. Ho inviato un’email ma anche in questo caso non ho ricevuto risposta. Nella serata di mercoledì sono stata contattata dal personale della questura di Monza che mi ha avvisata del diniego della sala. Per noi è stato un danno: abbiamo dovuto cercare un’altra location. Solo il giorno dopo abbiamo ricevuto la risposta ufficiale da parte del comune che ci ha inviato un'email. Noi siamo stati danneggiati: non volevano che organizzassimo quella serata". Intanto Callarelli annuncia azioni legali. “Noi andiamo avanti più forti di prima”, ribadisce.

La serata con il generale Roberto Vannacci nei giorni scorsi aveva movimentato anche l’aula del consiglio comunale. Lunedì 9 ottobre il consigliere di maggioranza Lorenzo Spedo (LabMonza) aveva presentato un’interrogazione all’assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli chiedendo di non concedere lo spazio pubblico di San Rocco alla presentazione del libro. L'assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli aveva riposto che alla data di lunedì 9 ottobre non era giunta alcuna richiesta di sale per la presentazione del libro del generale Vannacci.