Dalla Villa Reale al Castello Sforzesco in bici o a piedi: il sogno che diventerà (presto) realtà

Dalla Villa Reale di Monza al Castello Sforzesco di Milano in bici o a piedi. Non è un sogno, ma un progetto realizzabile in tempi brevissimi. Le piste ciclopedonali già ci sono, basta solo ultimare a Monza il tratto che collega corso Milano a via Borgazzi e a Cinisello Balsamo un breve percorso all’altezza dell’autostrada A4. A chiedere di velocizzare gli interventi per permettere ai monzesi di raggiungere Milano in totale sicurezza anche a piedi o in bicicletta è l’associazione Fiab Monzainbici che il progetto lo ha pronto.

Il percorso

Un progetto che ieri, mercoledì 17 luglio, l’associazione che promuove la mobilità lenta ha inviato all’amministrazione comunale, sollecitando di intervenire per quello che compete il tratto monzese. Perché il resto, anche se necessario di manutenzione ordinaria o straordinaria, c’è già. Piantina alla mano i tratti ciclopedonali già esistenti sono: a Monza via Carlo Alberto-via Italia; e a Milano corso Venezia, corso Vittorio Emanuele II, piazza Duomo, piazza dei Mercanti e via Dante. Anche con le ciclabili siamo a buon punto: sono pronte a Monza via Regina Margherita e via Borgazzi; a Sesto San Giovanni fino a via Buozzi, con la quale si raggiunge quasi viale Monza. Da qui Buenos Aires e corso Venezia.

Cosa manca

“Realizzando il tratto di corso Milano e quello a Cinisello Balsamo i cittadini avrebbero un collegamento diretto e ininterrotto a piedi e in bici da Monza a Milano, dalla Villa Reale al Castello Sforzesco – fanno sapere da Fiab Monzainbici -. Un percorso utile per gli spostamenti lavorativi e di piacere, e una destinazione interessante per il turismo. Mentre l'intero percorso necessiterebbe comunque di un coordinamento intercomunale, il Comune di Monza potrebbe già in autonomia realizzare la ciclabile di C.so Milano connettendo Monza alla metropolitana 1 a Bettola, in attesa poi della metropolitana che un giorno speriamo arriverà anche da noi”. L’invito che Fiab Monzainbici fa al sindaco Paolo Pilotto e alla giunta è quello di sostenere una mobilità dolce in città, ispirandosi alle grandi città europee dove la mobilità è sempre più green.

L'esempio delle città europee

“Tante città stanno sviluppando una nuova concezione non più incentrata sulle macchine ma sulle persone, e fondamentali saranno i mezzi pubblici e le modalità di trasporto alternativo - precisano -. Da anni vediamo questi processi avere un grande successo in tutta Europa, e ora anche in Italia finalmente sempre più realtà locali riescono ad allinearsi a questa visione. Con una popolazione sempre più inurbata, è necessario creare condizioni di vivibilità più vicine alle esigenze dei cittadini, con poco traffico automobilistico, più verde in ogni quartiere e più aree pedonali, piazze per socializzare, e la possibilità di muoversi in sicurezza”. Un tema quello della sostegno alla mobilità lenta e all’incremento delle piste ciclopedonali, sostenuto dal sindaco durante la campagna elettorale e presente anche all’interno del PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile).