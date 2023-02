La via di Monza che per San Valentino sarà coperta da 50mila petali rossi

Una passeggiata romantica nel cuore di Monza, tra bellissimi petali di seta rossa che accompagneranno gli innamorati. Un'iniziativa all'insegna del romanticismo quella in programma per martedì 14 febbraio a Monza, in via Bergamo. Riccardo Zakian del QocktailExperience by Qualunquemente ha deciso insieme ai colleghi dei locali di trasformare borgo Bergamo nella strada più dolce e romantica della città di Teodolinda.

Tutti i locali della via cospargeranno i marciapiedi con petali di seta rossa: ben 50mila petali che coloreranno la strada nel giorno degli innamorati. Un evento non solo per celebrare la festa degli innamorati "ma anche e soprattutto per ricordare la creatività che contraddistingue la categoria dei ristoratori", ricorda l'organizzatore.

Un’occasione per fare selfie e pubblicare le immagini sui social in quella che non solo è la via della movida, ma per un giorno diventerà anche la via degli innamorati.