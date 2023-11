Peter Pan e Capitan Uncino alla Villa Reale: la Reggia di Monza diventa l'Isola che non c'è

“Seconda stella a destra, questo è il cammino/E poi dritto fino al mattino/Poi la strada la trovi da te/Porta all’isola che non c’è”. Le parole della celebre canzone di Edoardo Bennato si prestano a raccontare che cosa accadrà per Natale alla Reggia di Monza. Un inno, il suo, all’utopia, alla forza dell’immaginazione e all’importanza dei sogni. Quelli di Peter Pan, il celebre personaggio inventato dallo scrittore inglese James Matthew Barrie, eterno fanciullo che non vuole crescere e che sa volare.

“L’isola che non c’è” è anche il nome del ricco cartellone di appuntamenti (ispirato al capolavoro di Barrie e ideato dall’Associazione Musicamorfosi) che da domenica 3 dicembre a domenica 7 gennaio animerà la Villa Reale di Monza: tra concerti, eventi, visite visionarie, mostre e performance artistiche la Villa diventerà, per oltre un mese, un luogo di irresistibile attrazione per grandi e bambini. Peter Pan, Wendy, Trilly e Capitan Uncino popoleranno le sale della Villa Reale dal 26 dicembre al 7 gennaio con combattimenti scenici, voli aerei, avventure magiche, storie e molto altro per far sognare i bambini di ogni età. Perché, come ha scritto J.M. Barrie, «c’è un’isola-che-non-c’è per ogni bambino, e sono tutte differenti» e «solo chi sogna può volare».

Musica, concerti e spettacoli

Per quanto riguarda gli appuntamenti musicali, il primo concerto è in programma domenica 3 dicembre alla Cappella Reale (ore 11,30): con “Tango Sacro” Paola Fernandez Dell’Erba (voce) e Hernàn Fassa (organo) proporranno un viaggio spirituale nel più celebre genere musicale argentino. Dalle 14,00 alle 18,30, inoltre, i passi dei danzatori di tango rieccheggeranno al Belvedere della Villa Reale tra le opere d’arte della Biennale Giovani. Imperdibile è pure, domenica 10 dicembre (ore 17,30, Salone da Ballo), il Concerto di Natale dell’Orchestra Canova diretta da Enrico Saverio Pagano, con la partecipazione del soprano Barbara Massaro: il programma, intitolato “Exultate Jubilate”, prevede l’esecuzione di alcune straordinarie opere che W. A. Mozart, eterno fanciullo proprio come Peter Pan, scrisse in giovanissima età (Sinfonia K 112 Milanese, Quaere superna Mottetto 143, Sinfonia K 124, Exsultate, jubilate! Mottetto K 156 Sinfonia K 214).

“Ancora una volta, per il terzo anno consecutivo, grazie alla collaborazione con l’Associazione Musicamorfosi, la Villa Reale di Monza offrirà ai visitatori non solo divertenti momenti di svago, ma anche occasioni di crescita culturale e di socializzazione. Il tutto immersi in un’oasi di straordinaria bellezza e nell’atmosfera incantata del Natale. Il Complesso monumentale è, un unicum inimitabile, vera e propria “Isola che non c’è”!” ha detto il direttore generale del Consorzio, Giuseppe Distefano.