No al maxi svincolo: la Commissione europea accoglie la petizione e indaga

La vicenda del maxi svincolo di San Rocco a Monza arriva sui banchi del Parlamento europeo. Nei mesi scorsi il Movimento 5 Stelle aveva promosso una petizione proprio in merito alla maxi opera che verrà realizzata da Serravalle ed è stata finanziata dalla Regione Lombardia (con un contributo di 42 milioni di euro). Una petizione inviata ai vertici europei.

È di oggi, martedì 4 giugno, la notizia che la petizione, presentata dal pentastellato Marco Fumagalli, è stata accolta dalla Commissione Europea che condurrà un’indagine preliminare sulla questione. “Visto l'argomento trattato – si legge nel documento formato da Dolors Montserrat, presidente della Commissione per le petizioni - ho anche trasmesso per informazione la Sua petizione alla Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo”.

Nella petizione erano state sollevate tutte le perplessità che il Comitato vie Gentili, Aristotele, Talete Monza avevano presentato già un anno fa. “Non abbiamo nulla in contrario con le opere di pubblica utilità – aveva spiegato Lorenzo Villa, vicepresidente del Comitato -. Quello che ci preoccupa sono le possibili ripercussioni sulla nostra salute e su quella dei nostri figli e nipoti”. Perché come riferisce il ministero dell’Ambiente nel documento inviato agli enti coinvolti nel progetto e sottoposto anche ai residenti, questa grande nuova opera ci potrebbero essere rischi per la salute di migliaia di persone. “Dall’analisi – si legge nel documento ufficiale del ministero – è stato possibile valutare che 125.390 persone residenti all’interno del dominio di calcolo otterranno un beneficio grazie alla realizzazione dell’opera”. Ma ci saranno anche persone la cui salute potrebbe essere messa a rischio. “5.600 persone – si legge ancora nel testo del ministero – saranno soggette a un potenziale incremento del rischio inalatorio di tipo cancerogeno”.

Ma non solo: ci sono anche i problemi inerenti alla vicinanza al pozzo di acqua potabile, al traffico che si creeerà durante il cantiere e dopo, allo smog, alla perdita di valore degli immobili, agli espropri. Il Comitato ha ribadito più volte che l’opera non è necessaria. "Quest’opera non va fatta perché è inutile. Basterebbe eliminare la gabella del casello autostradale e il problema verrebbe risolto. Ben vengano gli interventi per il miglioramento del quartiere, ma non possiamo pagare ancora uno scotto così alto”, ha stato ricordato anche ieri sera, durante l'assemblea pubblica organizzata dal Comune di Monza al centro civico di San Rocco.

Nella petizione Fumagalli ha chiesto di verificare la compatibilità delle norme da poco licenziate con una direttiva comunitaria in tema di tutela delle acque per il consumo umano, con l’opera presentata da Serravalle relativa allo svincolo di Sant’Alessandro. Una strada interrata che passa a 15 metri da un pozzo dell’acqua potabile potrebbe integrare una violazione delle fasce di rispetto che secondo la disciplina nazionale attuale a parere dell’ex consigliere regionale pentastellato sono in contrasto con le norme comunitarie e devono essere aggiornate.

"Qui ci sono in ballo il diritto alla salute di cittadini che lo vedono compromesso da un’aria meno respirabile e da un’acqua che potrebbe risultare alla lunga inquinata. Serravalle deve bloccare i lavori e il Governo e la Regione devono emanare norme che tutelano la risorsa idrica e non urbanizzare compromettendo l’ambiente - ha commentato Marco Fumagalli -. Alla vigilia delle elezioni europee questo è un buon segnale perché sottolinea l’importanza delle istituzioni europee, che spesso sembrano distanti dai cittadini, e della necessità di avere dei rappresentanti vicini ai territori come Maria Angela Danzi attuale eurodeputata M5S che ha aiutato nella redazione della petizione e Gaetano Pedullà che incontrando i cittadini di Sant’Alessandro ha confermato il proprio impegno a sostegno dell’iniziativa qualora fosse eletto al parlamento europeo".

Un risultato importante, non solo per il pentastellato brianzolo, ma soprattutto per il Comitato che "ora può con molta più tranquillità proporre un ricorso giurisdizionale", ha precisato Marco Fumagalli.