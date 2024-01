Da Monza una petizione per Ilaria, la monzese che rischia 16 anni di carcere in Ungheria

Dalla sua città è partita una petizione affinché il governo italiano intervenga a tutela dei diritti dei suoi connazionali detenuti all’estero. È stata lanciata poche ore fa sulla piattaforma change.org la petizione per chiedere l’intervento della Farnesina per Ilaria Salis, la 39enne monzese che da un anno è detenuta nelle carceri di Budapest. La monzese era stata arrestata perché accusata di aver aggredito due militanti neonazisti nel cosiddetto 'giorno dell'onore', l'11 febbraio 2023. I due uomini furono visitati al pronto soccorso e dimessi con 5 e 8 giorni di prognosi. La monzese rischia una condanna fino a 16 anni di reclusione.

Ilaria, studentessa del liceo classico Zucchi e militante della Foa Boccaccio agli inizi dell’avventura del centro sociale monzese ormai 20 anni fa, da un anno è reclusa nel carcere di massima sicurezza di Budapest, detenuta – da quanto hanno fatto sapere i suoi avvocati – in condizioni disumane. Nel frattempo la senatrice Ilaria Cucchi (Alleanza Verdi-Sinistra) settimana scorsa ha presentato un comitato proprio per portare all’attenzione delle cronache la vicenda della monzese. Alla conferenza stampa di presentazione c’era anche il papà di Ilaria, Roberto Salis, e i due avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini che hanno sollevato le grandi difficoltà che ci saranno durante il processo che inizierà tra poche settimane, ma soprattutto le condizioni disumane nel cacerce dove Ilaria è detenuta. Ilaria, alcuni mesi fa, in una lettera inviata ai due legali (tramite l’ambasciata italiana a Budapest) aveva raccontato che nelle celle c’erano topi e scarafaggi, i pasti nion venivano portati tutti i giorni, e che non aveva più ricevuto kit per l’igiene personale.

Condizioni disumane che anche nella petizione lanciata on line dal monzese Paolo Manzoni vengono denunciate, con l’invito al popolo della rete di aderire a questa iniziativa proprio per poter fare ulteriormente pressione sulla Farnesina. “Iaria Salis, una donna di 39 anni di Monza, è stata detenuta in condizioni disumane a Budapest dal febbraio 2023 - si legge nella petizione -. Con il guinzaglio e i piedi legati, la sua situazione rappresenta una chiara violazione dei diritti umani. Nonostante le continue richieste di intervento, non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta dalla Farnesina. Ilaria rischia una pena fino a 16 anni e dopo quasi un anno è giunto il momento di dare voce alla sua storia. Questa petizione non riguarda solo Ilaria, ma tutti coloro che potrebbero trovarsi nella stessa situazione in futuro. È fondamentale che la Farnesina intervenga per garantire i diritti dei cittadini italiani all'estero. Chiediamo quindi un impegno concreto da parte della Farnesina per assicurare che Ilaria riceva un trattamento equo e umano. La sua storia deve essere portata alla luce e le violazioni dei diritti umani devono essere fermate”.

Nei giorni scorsi, intanto, anche il Comitato Ilaria Salis Libera ha lanciato - sempre sulla piattaforma cahnge.org - un'altra petizione. "Con questa lettera ci appelliamo al governo italiano e al presidente della commissione per i diritti umani del parlamento europeo affinché la cittadina italiana Ilaria Salis possa affrontare in Italia il processo per i reati che le vengono contestati e si giunga, quindi, alla sua immediata liberazione in virtù della palese violazione del Diritto internazionale e dei diritti umani che la sua lunga e sofferta carcerazione evidenzia - si legge nel testo -. Bisogna, con urgenza, ristabilire la supremazia del diritto di fronte a quella dell’arbitrio e della prevaricazione ideologica; il fatto che da un anno una donna, una insegnante, una cittadina venga privata della propria libertà senza alcuna prova in merito alle sue responsabilità costituisce un fatto di natura politica, diplomatica, etica, giuridica, di enorme gravità. Un fatto che riguarda tutti noi, il nostro Paese, l’Europa che immaginiamo".