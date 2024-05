Al posto del golf un grande bosco di 95 ettari accessibile a tutti

No al rinnovo della concessione al Golf Club Milano all’interno del parco di Monza. Adesso lo si chiede con una petizione on line. L’iniziativa è stata lanciata sulla piattaforma change.org. A promuoverla Giorgio Majoli, referente del Coordinamento dei comitati e delle associazioni di Monza da sempre contrarie alla presenza della struttura privata all’interno del grande polmone verde. Majoli ha così lanciato una petizione on line, rivolta a Paolo Pilotto presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e personalmente ai singoli rappresentanti dei soci del Consorzio.

Come cambierebbe il Parco

Con un mancato rinnovo della concessione il Consorzio andrebbe a perdere 700 mila euro di canone, ma secondo i promotori della petizione quei fondi potrebbero comunque essere recuperati in altro modo, in primis attraverso l’accesso ad altri tipi di fondi (nazionali, europei e mondiali). Il progetto è quello di trasformare quei 95 ettari del Parco dove oggi c’è il golf in un bosco .”Questa decisione avrebbe una serie di effetti positivi, irrinunciabili per il restauro del complesso monumentale Villa Reale e Parco - spiega Giorgio Majoli -. Si otterrebbe un contributo significativo alla riduzione dell’inquinamento atmosferico di Monza e degli altri comuni confinanti, notoriamente giunto a livelli insostenibili. Si annullerebbe l’ingente consumo di acqua e l’immissione nel terreno di sostanze chimiche dannose, necessari per tenere in vita un sedime innaturale”.

Un progetto da 1 milione di euro

Per il referente del Coordinamento si ritornerebbe poi allo stato iniziale del Parco e a quel disegno paesaggistico complessivo del Parco storico di Luigi Canonica. “Quell’area inoltre, oggi accessibile a pochi privilegiati, ritornerebbe ai cittadini - precisa -. Si realizzerebbe una condizione essenziale per l’inclusione del complesso monumentale tra i beni patrimonio dell’umanità dell’Unesco, da cui è oggi il Parco di Monza è escluso, riconoscimento di rilevante portata culturale, sociale ed economica”. Per ricreare il bosco lì dove oggi ci sono i campi da golf secondo Giorgio Majoli servirebbe al massimo 1 milione di euro. “Questo secondo le stime degli esperti - conclude -. Circa un 2% degli investimenti promessi dalla Regione per la rinascita del complesso monumentale”.