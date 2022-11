I monzesi scrivono all'assessore all'Ambiente: ecco che cosa chiedono

Una petizione on line per chiedere maggiore cura del verde e sensibilizzazione dei cittadini. Questo, in sintesi, il contenuto dell'iniziativa promossa dall'ambientalista monzese Giorgio Majoli (e sottoscritta da numerosi cittadini) e che invita Giada Turato, assessore all'Ambiente, a interventi per sensibilizzare ulteriormente la popolazione sul tema del rispetto dell'ambiente.

Partendo proprio dalle parole di Papa Francesco che nei mesi scorsi, proprio in tema di cambiamenti climatici, aveva ricordato che “Siamo tutti sulla stessa barca e tutti siamo chiamati ad adoperarci per il bene comune".

Una mobilitazione cittadina per difendere il verde pubblico (e privato) chiamando tutti in causa: amministratori e cittadini. "Passeggiando per la città - si legge nella petizione on line - sono visibili in tutti i quartieri giovani arbusti secchi così pure alberi e piante di alto fusto che hanno perso la loro chioma per mancanza di acqua piovana: le specie urbane stanno vivendo al di sopra dei propri limiti di tolleranza naturale indipendentemente dalle stagioni. Stante questa situazione critica, vorremmo che l’amministrazione comunale prendesse atto di quanto sta accadendo e mettesse in campo delle possibili iniziative".

Gli ambientalisti monzese hanno già qualche idea che lanciano all'assessore Turato. "Una campagna per sensibilizzare la città alla bellezza del verde e maggiore informazione verso i cittadini delle cose fatte e delle sottostanti motivazioni - si legge ancora nel documento -. Forme di partecipazione dei cittadini alle decisioni che riguardano l’ambiente (bilancio partecipativo); maggiori risorse per la conservazione e manutenzione del verde pubblico; verifica-adeguamento del regolamento del verde pubblico datato 2001; definizione-adozione del Regolamento del verde privato (come esiste ad esempio a Padova)".

I promotori invitano anche a un maggiore coinvolgimento dei cittadini proponendo un "coinvolgimento attivo dei privati/artigiani/commercianti sia nella cura del proprio spazio verde (sono troppe le piante secche nei giardini privati) sia del verde di stretta prossimità della propria abitazione/negozio". Infine si chiede al comune di Monza una maggiore tutela delle aree verdi pubbliche e maggiori investimenti per ottimizzare le risorse idriche.