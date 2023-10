I cittadini si mobilitano: una raccolta firme per difendere il grande prato verde del quartiere

I cittadini si mobilitano per salvare “quel grande prato verde dove verranno costruiti due grattacieli”. A muoversi il Comitato San Fruttuoso bene comune che nelle scorse settimane aveva organizzato un flash mob per difendere quello spazio del quartiere e che poi nella serata di giovedì 12 ottobre, durante l’assemblea pubblica organizzata dal Coordinamento dei comitati e associazioni di Monza, hanno annunciato la petizione.

Una raccolta firme che verrà poi inviata al sindaco Paolo Pilotto. “Siamo contrari all’intenzione dell’amministrazione comunale di approvare il Piano Attuativo denominato AT_05 (area prospiciente il Tiro a segno nazionale e Villa Torneamento), che prevede nell’ultima versione contrattata con la proprietà, la realizzazione nella parte sud di due torri di 14 piani (più di 40 mt di altezza) e di un edificio di 7 piani, oltre una piazza e parcheggi, e nella parte nord la realizzazione di un parco pubblico e di un palazzetto dello sport dedicato alla rotellistica” si legge nella petizione. Un no alla costruzione di case e del palazzetto dello sport di un’area verde del quartiere e soprattutto un no, secondo il Comitato San Fruttuoso bene comune, in relazione al programma elettorale del sindaco che annunciava durante la sua legislazione zero consumo di suolo pubblico.

“Bisogna rispettare, oltre al contesto urbanistico del luogo, anche i valori storici e architettonici che legano quest’area preziosa, una delle ultime a verde naturale, alla Villa Torneamento, bene storico di pregio - spiegano i promotori -. Riteniamo inconcepibile realizzare un palazzetto dello sport in via della Taccona, posto di fronte alla Villa Torneamento. La nuova opera sarebbe collocata su una strada già in sofferenza per l’elevato traffico di auto e camion. Una strada, oltretutto, non sicura e ad alto inquinamento dell’aria, come rilevato dal Comitato Aria Pulita di Monza per biossido di azoto NO2, pari al dato più elevato di tutta la città, quello di via Manzoni, che è storicamente la via più inquinata”.

“Chiediamo al sindaco e alla giunta che il Piano Attuativo AT_05 sia bocciato e che l’area in oggetto sia destinata, con variante al Pgt vigente, ad area verde con l’obiettivo di realizzarvi un parco urbano con criteri di naturalità fruibile da tutti; chiedono che la stessa area sia proposta come ampliamento dell’esistente parco Sovracomunale del Gru.Bria”, concludono.

Sulla vicenda interviene Marco Lamperti, assessore Governo del territorio, Edilizia privata, Lavori pubblici. “In merito a questa vicenda preciso che l’attuale amministrazione è già intervenuta ridimensionando il progetto iniziale del privato presentato durante la giunta Allevi - spiega a MonzaToday -. In via Ticino abbiamo ridotto l’altezza delle torri del 30%, tolto 10mila mc, alzato dal 30 al 40% la percentuale di appartamenti in edilizia convenzionata rispondendo così alla domanda di tanti giovani a comprare una casa a Monza, per molti impresa impossibile. Inoltre nel vecchio progetto c'era la realizzazione di un supermercato, in questo di negozi di vicinato. Non verrà realizzato, come erroneamente detto, un palazzetto dello sport, ma un centro sportivo comunale. Dimensioni ben diverse rispetto a quello di un palazzetto dello sport: stiamo parlando di un’opera grande come una bella palestra di una scuola che certamente non impatterà ulteriormente con il traffico locale. Non possiamo derogare il Pgt a nostro piacimento: stiamo lavorando, come promesso, alla stesura di un nuovo Piano di governo del territorio, con l’obiettivo di azzerare il consumo di suolo pubblico e di rigenerare le aree dismesse alcune a verde altre edificabili”.