Il sogno (e la petizione) dei ragazzi di Monza: avere uno skatepark in centro

È stata la passione di intere generazioni di ragazzi. Fare acrobazie sullo skate. “Pazzie” che adesso sono diventate anche “sport olimpico”. Così che gli adolescenti di Monza chiedono all’amministrazione uno spazio protetto dove allenarsi. Lontano dalle piazze del centro dove, logicamente, creano disturbo e fastidio ai passanti. E lo hanno fatto con una petizione lanciata sulla piattaforma change.org.

A lanciarla Filippo, un ragazzo di 14 anni che frequenta il primo anno del liceo classico. Grande appassionato di skate chiede al comune uno spazio dove lui e i suoi amici possono allenarsi e divertirsi in sicurezza. Uno spazio in centro o comunque facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici senza dover dipendere, come spesso avviene, dalle trasferte in auto con mamma e papà.

“Sono un appassionato di skateboard e per me frequentare gli skatepark è di fondamentale importanza perché mi consente di migliorare e di esercitarmi in sicurezza (cosa che in strada non è garantita) – ha spiegato nella petizione -. Gli skateboard sono rumorosi e spesso noi skater veniamo rimproverati proprio per il rumore. Io e i miei amici siamo costretti ad andare a Lissone o a Seregno per poter praticare in sicurezza il nostro sport, che dal 2021 è diventato ‘sport olimpico’”.

Ma si sa che, come in ogni sport (o attività) è l’allenamento e la pratica quotidiana a garantire i miglioramenti. Ma spostarsi da Monza a Lissone (o Seregno) diventa una pratica impossibile per Filippo e per i suoi amici. “Mi sento sempre dire che la mia generazione è fissa sul cellulare e che non ci dedichiamo a niente con passione, ma sono sicuro che se avessimo uno skatepark il cellulare sarebbe l’ultimo dei nostri pensieri – conclude -. Monza ha tanti spazi, tante aree cani, tanti parchi e giardinetti, e non capisco perché non possa avere anche uno skatepark. E sarebbe importante che venisse collocato in una zona centrale per evitare che diventi un’area malfamata. Mi offro per raccogliere firme di sostenitori e appassionati che sono sicuro saranno numerosissimi”.

Una petizione che la mamma di Filippo ha fatto arrivare anche alla lista civica Civicamente che l'ha subito accolta e sostenuta. "Stiamo aiutando Filippo a far conoscere il suo sogno e il suo progetto - ha commentato Paolo Piffer, capogruppo di Civicamente -. Chiederò ufficialmente all'assessore Marco Lamperti una Commissione consiliare aperte con i consilieri comunali, gli skaters e i genitori dei ragazzi minorenni per confrontarsi sul tema".