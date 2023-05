Una piadina (brianzola) per dare una mano alla Romagna: ecco dove e quando

Mangiare una piadina (fatta col cuore e in Brianza) per aiutare gli alluvionati.

Si chiama "Una piadina per la Romagna" l'iniziativa che metteranno in campo le liste civiche della zona Groane per sostenere le vittime dell'alluvione che ha colpito gravemente l'Emilia - Romagna. Cogliate, Ceriano, Misinto e Lazzate i comuni interessati dall'iniziativa e che si sono messi insieme per dar luogo, sabato 27 maggio a Cogliate, alla vendita benefica delle piadine il cui ricavato sarà interamente destinato al comune di Lugo, nel ravennate. "Ci siamo detti che andava fatto subito qualcosa di concreto per contribuire a raccogliere fondi da destinare ai comuni alluvionati - ha spiegato Paolo Bianchi della lista Progetto in comune di Cogliate, promotore del progetto - abbiamo dunque proposto anche alle altre liste civiche di Ceriano, Misinto e Lazzate di condividere l'iniziativa e siamo contenti che abbiano subito accettato l'invito a collaborare."

Per tutti i cittadini fare la loro parte sarà dunque molto .semplice, oltre che gustoso. "Abbiamo scelto di destinare il ricavato dell'evento, in particolare, al Comune di Lugo, in provincia di Ravenna, perché è un comune che ha un forte legame con quello di Rolo, che in passato anche noi abbiamo sostenuto dopo il terribile terremoto" ha spiegato ancora Bianchi.

L'iniziativa si terrà sabato 27 maggio a partire dalle 19.30 presso il Circolo dell'Agnello (Bar Al9) di via 25 Aprile a Cogliate. Le piadine e i prodotti alimentari che saranno utilizzati per cucinare provengono tutti dalla Romagna. Una scelta degli organizzatori per sostenere ulteriormente le attività economiche di quella zona. "Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo evento: semplicemente mangiando in compagnia una piadina sarà infatti possibile sostenere chi sta vivendo il dramma dell'alluvione con un gesto di solidarietà".