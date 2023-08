La piazza monzese che verrà riqualificata (in accordo con i residenti)

Verranno messi a dimora nuovi alberi ad alto fusto, nuove panchine, e le telecamere di videosorveglianza. E sarà predisposto uno spazio per ospitare mercatini ed eventi. Che prenderanno vita durante tutto l'anno. E' questo il progetto della giunta Pilotto, concordato insieme alla consulta del quartiere Regina Pacis - San Donato, per cambiare il destino di piazza Bonatti.

"Certamente la piazza sarà riqualificata e già a luglio abbiamo presentato il progetto redatto dai nostri uffici stilato tenendo conto dei suggerimenti dei residenti e dei membri della consulta - ha spiegato l'assessore alle Attività produttive Carlo Abbà - Dunque saranno posizionati dei nuovi alberi ad alto fusto ai lati e al centro della piazza, così da sopperire alla mancanza di zone d'ombra, delle nuove panchine e le telecamere di videosorveglianza. In aggiunta potrebbero anche essere posizionati dei giochi per bambini". Al progetto esecutivo, che dovrebbe essere pronto nel giro di qualche mese, seguiranno gli interventi. Che dovrebbero concludersi entro l'estate 2024, così da rispettare i termini di scadenza relativi al finanziamento da 150 mila euro concesso dalla Regione al Distretto unico del commercio, Che oltre al Comune comprende anche le associazioni dei negozianti e degli artigiani.

Un progetto condiviso per una nuova socialità

"Ovviamente la riqualificazione della piazza è stata pensata per dare un sostegno ai commercianti della zona, tentando di favorire un maggior afflusso di utenti nella zona - ha aggiunto Abbà - Ma il progetto è stato strutturato in maniera più ampia, e voluto per ricreare in maniera condivisa con i cittadini il tessuto sociale del quartiere. Riconsegnare al quartiere la nuova piazza riarredata non ci è sembrato infatti sufficiente e a tal proposito abbiamo intenzione di affidare alla consulta e alle associazioni di quartiere la programmazione, per i prossimi tre anni, di iniziative e manifestazioni volte a tenere viva la piazza. E' questa, insieme al progetto di riqualificazione redatto con il contributo dei residenti, la vera parte innovativa del piano".

A tal proposito, nella parte vicino al parcheggio laterale della piazza, ad animare la zona sarà anche uno spazio deputato ad accogliere mercatini ed eventi. "E' una formula nuova per pensare alla gestione degli spazi, che coniuga vitalità e sicurezza grazie al contributo di tutti i cittadini - ha detto ancora Abbà - Che vengono appunto resi protagonisti nella gestione stessa degli spazi, dai commercianti fino ai residenti".

Gestione partecipata anche in via Bergamo

Una formula innovativa che l'assessore ha peraltro già provato a sperimentare in via Bergamo. Commercianti, residenti e pure gli amministratori di condominio sono infatti stati chiamati a confrontarsi con gli uffici di piazza Trento e Trieste per trovare le soluzioni più idonee per garantire vivibilità, sicurezza ma pure profitti ai commercianti nella via della movida notturna. "Si è deciso insieme, per esempio, per l'attuazione definitiva della ztl, e pure per la raccolta unica dei rifiuti per i commercianti e i residenti. I residenti, a loro volta, si sono impegnati a essere più tolleranti, mentre i commercianti si sono impegnati a cercare di mantenere il decoro anche al di fuori dei loro locali. Dando un occhio anche a quanto stabilito fra gli obblighi per i titolari di attività commerciali inclusi nei regolamenti della polizia locale".