Piazza Cambiaghi diventa comunale: come cambiano il mercato e il parcheggio

Il consiglio comunale ha approvato la delibera che trasferisce definitivamente la proprietà di piazza Cambiaghi al Comune di Monza. Da domani, giovedì 1 febbraio, novità sia per l’allestimento delle bancarelle del mercato, sia per l’organizzazione della sosta. Intanto nella giornata di lunedì 29 gennaio è stata riconsegnata al privato (Edilcentro Srl) l’area di poco meno di 3mila mq tra piazza Cambiaghi e via Azzone Visconti. Poi venerdì in comune verrà sottoscritto in municipio l’atto notarile con Edilcentro.

Come cambia il mercato

Intanto da domani, da giovedì 1 febbraio, secondo quanto approvato dalla giunta comunale cambierà la disposizione delle bancarelle durante i mercati del giovedì e del sabato. Il mercato del giovedì - che conta 64 bancarelle di cui 56 alimentari - torna alla collocazione sull’intera larghezza dell’area Cambiaghi, dopo che era stato sottoposto ad una momentanea dislocazione disposta a seguito dei lavori sul ponte Talamoni e delle necessità di distanziamento dettate dalla pandemia, motivi per i quali si estendeva anche alla zona ora restituita ad Edilcentro. Per quanto riguarda il mercato del sabato, che conta il doppio delle bancarelle rispetto a quello del giovedì, alcune postazioni che hanno finora trovato posto nell’area di Edilcentro saranno redistribuite tra la restante parte dell’area Cambiaghi e le strade limitrofe.

Novità per i parcheggi

Novità anche per i parcheggi. Il giovedì dalle 6 alle 15.30 sarà in vigore il divieto di circolazione, sosta e fermata in piazza Cambiaghi nell’area compresa tra l’intersezione con via Colombo e le prese d’aria dell’autosilos interrato. Lo stesso divieto sarà in vigore ogni sabato dalle 6 alle 17, e in più saranno vietati circolazione, sosta e fermata in via Colombo; in via Spalto Piodo nel tratto compreso tra l’intersezione con via Colombo e il civico 8 di via Spalto Piodo; in via Cernuschi e in via Spalto Santa Maddalena nella piazzetta davanti ai civici 16 e 18 di Passerella dei Mercati.

Pertanto tutti i veicoli che circolano su via Porta Lodi, giunti all’intersezione con via Carlo Porta avranno l’obbligo di svoltare a destra. Allo stesso modo se si arriva da via dei Molini si avrà l’obbligo di svoltare a destra una volta giunti all’intersezione con Spalto Santa Maddalena.

I veicoli dei residenti di Spalto Piodo diretti ai propri passi carrai e i mezzi del pronto intervento potranno accedervi, con entrata e uscita dall’intersezione tra via Azzone Visconti e via Spalto Piodo, che sarà disciplinata a doppio senso di circolazione a partire dall’intersezione fino al limite del mercato.

L'area riconosegnata al privato

L’area riconsegnata ad Edilcentro è già stata recintata lunedì 29 gennaio, garantendo tuttavia la piena percorribilità del percorso pedonale che collega piazza Cambiaghi al ponte pedonale che dà su via Spalto Piodo. Non è più consentito, invece, l’accesso a sud da via Visconti e si dovrà raggiungere la piazza da via Cernuschi o da Spalto Piodo. “L’area in questione - osserva il vicesindaco Egidio Longoni, con delega al Patrimonio – andava riconsegnata al privato, ma resterà il collegamento con via Spalto Piodo per garantire l’accesso al resto della piazza, che ora è di piena proprietà del Comune di Monza e a tutti gli effetti iscritta a piazza pubblica”.

“I cittadini monzesi - sottolinea l’Assessore al Commercio Carlo Abbà - troveranno lo stesso mercato che hanno sempre frequentato, con alcune bancarelle che avranno una diversa collocazione. Il nuovo assetto garantirà ai commercianti la possibilità di svolgere la propria attività di sempre e ai cittadini di vedere invariata l’offerta del mercato in piazza”.