La piazza monzese che non riaprirà alle auto ma verrà riqualificata

La piazza davanti al centro civico di San Rocco a Monza non riaprirà al traffico. Archiviato il progetto dell'amministrazione guidata da Dario Allevi che prevedeva la riapertura della via D'Annunzio al passaggio veicolare, con la chiusura al traffico solo in occasione di alcune manifestazioni. Un'idea che aveva fatto salire sulle barricate molti residenti che avevano promosso una raccolta firme e manifestazioni proprio nella piazza del quartiere.

Ma il progetto approvato dalla giunta di centrodestra è stato archiviato definitivamente da quella di centrosinistra guidata dal sindaco Paolo Pilotto. L'annuncio durante il consiglio comunale di giovedì 15 settembre. A comunicarlo l'assessore Marco Lamperti intervenuto dopo l'interrogazione del consigliere Pietro Zonca (Pd) che chiedeva espressamente la non riapertura al traffico di quell'angolo del quartiere. "Riaprire al traffico la piazza di San Rocco sarebbe una scelta ingiustificata e contraria alla logica del buon senso - ha spiegato il consigliere dem da sempre contrario alla riapertura della via al passaggio veicolare -. I fondi che erano stati stanziati dalla Coop (70 mila euro) in accordo con la giunta Allevi per la realizzazione del progetto andrebbero utilizzati per una riqualificazione della piazza con nuove luci, arredi, e verde. Una piazza luogo di aggregazione di famiglie, anziani e bambini che, se andasse in porto il vecchio progetto, verrebbero sfrattati".

Marco Lamperti ha rassicurato: la piazza davanti al centro civico di San Rocco non verrà riaperta. "Abbiamo intrapreso con Coop un dialogo e Coop si è resa disponibile ad accogliere le nostre richieste. I fondi verranno utilizzati per sistemare la piazza ma anche per altri interventi, tra i quali l'attraversamento in sicurezza del passaggio pedonale che collega quella parte del quartiere con la chiesa di San Rocco".