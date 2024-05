Piazza Duomo per 3 giorni blindata: maxi dispiegamento di carabinieri davanti alla basilica

Dal 3 al 5 giugno a Monza piazza Duomo sarà blindatissima. Strade chiuse e divieto di transito (ad eccezione dei mezzi autorizzati) in concomitanza delle prove e poi della festa dell’Arma che si celebra appunto il 5 giugno.

Tutto pronto per la festa della Benemerita che, come ogni anno, si svolgerà nella centralissima piazza. Il 3 giugno dalle 15 alle 19 e comunque sino a smantellamento delle strutture necessarie alla cerimonia è vietata la circolazione in piazza Duomo. Poi dalle 13 del 4 giugno fino alle 23 del 5 giugno è vietata a circolazione in piazza Duomo e in piazza Roma.